藍寶河流 粉紫雪豹 寶石建構奇幻世界

Cartier最近發表的高級珠寶以別具創意的方式演繹寶石，將寶石化身成「超現實的自然萬物」：既可以是一條波光粼粼的河川，也可以是河中游弋的鱷魚；或變成棲息雪地的雪豹、與珊瑚合體的美洲豹。高級珠寶的有趣之處，從來不止是寶石的價值，而是那游走於想像與現實之間的創意。

[Sur]Naturel是Cartier創造出來的複合詞，給合了Surreal（超現實）和Nature（自然）這兩個詞。品牌今年面世的高級珠寶系列以此為名，正是從自然萬物中汲取靈感，並以天馬行空的想像力化身成抽象的珠寶設計。事實上，寶石本身便是從大自然而來，各種化學元素受地殼變動擠壓，在高溫高壓底下變成不同形態、顏色的礦物，經打磨切割成為閃閃生輝的寶石——可以說寶石本身就是自然的一部分。品牌這次以寶石為材，建立一個「超現實自然」的高級珠寶世界，是非常有趣的切入點。

美洲豹首遇珊瑚

系列中包括約100件高級珠寶，設計師和珠寶工匠利用各類珍稀寶石蘊藏的原始之美，融合具象和抽象的手法，賦予海水、動植物等自然萬物及神獸等不同的形態想像，突破現實界限，例如象徵Cartier大膽精神的美洲豹，在今次的設計中破天荒與珊瑚合體，誕生了Panthère Tropicale珠寶腕表和戒指。作品一面是鑽石、縞瑪瑙鑲嵌而成的生動豹紋，另一面則鑲飾Godron圓紋切割的朱紅色珊瑚，加上八角形或長方形切割的海水藍寶及藍色碧璽，呈現出對比豐富的色彩美學。珊瑚本身是極為易碎的物料，寶石切割工匠需先勾勒珊瑚塊的輪廓，並精準切割，以便完美貼合金屬底座。工匠之後亦要為珊瑚立體打磨，如實呈現大小漸變的圖案線條與透視效果，賦予珊瑚立體紋理，難度非常高。

名為Hemis的頸鏈和耳環，則引領大家來到印度拉達克（Ladakh）的荷米斯國家公園（Hemis National Park），原本在此地棲息的雪豹，亦「突變」成光彩奪目的珠寶。豹皮上的點點斑紋，由大小不一的蛋白石及粉鑽、白鑽抽象演繹，重達71.08卡的枕形切割紫鋰輝石為主石，帶出蛋白石內所含的洋紅色調，頸鏈的鑲嵌看似隨機排列，卻又能柔軟貼服戴在頸肩之上，就像女士的第二層肌膚一樣。左右兩側的鏈條以「珍珠魚皮」鑲嵌手法製成，鋪鑲不同尺寸的璀璨美鑽，柔順而充滿動感。

頂級藍寶石 映襯波光粼粼

關乎萬物生命的水，則是Sinopé頸鏈的主題。頸鏈的形狀模仿河水流動時的蜿蜒波紋，5顆總重39.22卡的橢圓形馬達加斯加藍寶石，在鋪鑲鑽石的層疊結構下映襯出粼粼波光，這些藍寶石的顏色為同類寶石中最高級的「矢車菊藍」，肉眼幾乎無法察覺雜質，非常珍貴。當大家目光被藍寶石吸引的同時，也不要忽略頸鏈內圈位置的一行青金石。以隱藏式鑲嵌，青金石被切割成細緻的彎曲線條，呈現精確且細心雕琢的立體感，並需要高超工藝才能接合，完美貼合肩頸的形狀，結構緊密精巧卻不失流水形態，為整體設計更添生氣。

精巧切割 呈現鱷魚皮質地

鱷魚也是Cartier另一代表動物，在[Sur]Naturel系列中，設計師抽取了細節精髓，以鱷魚銳利的鱗片為設計靈感，取名為Gharial（恆河鱷）。Gharial頸鏈利用多角形的寶石切割，以5顆共重11.31卡的八角形贊比亞祖母綠、15顆共重4.13卡的八角形贊比亞祖母綠，以幾何結構呈現鱷魚皮上的質地特色，讓人感受到珠寶的狂野一面。

因受疫情影響，品牌在4月時推出「邂逅卡地亞製表傑作」數碼平台，發布年度腕表新作，[Sur]Naturel高級珠寶亦承接此模式在網上發布。系列既以不受現實世界束縛的大自然為名，在網上平台展現，也正好打破現實界限，呼應主題。品牌全球市場及傳訊總監Arnaud Carrez表示：「在此前所未有的時刻，我們必須靈活變通、發揮創意。在保持社交距離的同時，我們需要以大膽創新，而且符合品牌理念的方式與客戶保持聯繫。我們深信運用品牌在數碼技術方面的技能和優勢，能夠讓客戶以獨一無二的方式探索高級珠寶作品，並從中感受個人化和親切的體驗。」

查詢：Cartier 8105 5008

文：張曉冬

編輯：王翠麗

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