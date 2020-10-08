秘密餐單藏心思 玩創皮蛋驚喜滋味

皮蛋煮汁剁蓉 碰撞鮮美蟹肉

疑心重的顧客難免會問，過千元一位，又不知吃什麼，是否雷聲大雨點小的把戲？放心，兩名主廚先後在香港、倫敦多間米芝蓮星級餐廳工作，對用料及製作都很用心，開業前單是研發菜式，煮了又煮，日做16、17個鐘，絕不允許自己交行貨。好似為了「蛋」的主題，他倆就試了很多不同國家的蛋，最終敲定6、7款來自美國、西班牙、日本及中國的蛋當食材。其中一道菜就用上皮蛋，來配鮮拆松葉蟹肉，濃味的皮蛋黃製成醬汁，晶瑩的皮蛋白剁成蓉。感覺草根又老套的松花皮蛋經過兩人之手，立時有型有格，亦想像不到原來皮蛋的濃重鹼味，與蟹肉十分相襯。

忘了說，Ray還用了殺手鐧令這道菜的味道更立體，就是發酵過的番茄。北歐國家近年流行用鹽或乳酸發酵食材，增加風味，Ray對此很感興趣，將此技術用在菜式上。發酵過的番茄，酸味更加純粹，味道很特別。

至於另一名大廚Devon稱自己鬼主意最多，敢想敢做，比如想到將意大利Burrata芝士變成雪糕，放在頭盤當前菜。兩人一同將大膽構想，通過紮實的廚藝經驗展示出來。每道菜背後，都經過很多次嘗試，哪怕只是伴碟的一粒炸薯，又或餐前枱上的一件迷你Pretzel，背後都有很多故事。

■COBO HOUSE

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