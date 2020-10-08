維港相伴 星級飯堂歎意菜 龍蝦微溫爽甜 意粉當紅「芝」味

發哥、星爺皆座上客

海港城新翼OTE佔盡地利，位處商場末端，間間餐廳都有270度無敵海景。4樓最近又添生力軍，就是由灣仔搬來的Palco，主理人是入行26年，服務過不少名人明星的Chef Ken。紅褲子出身的Ken曾在半島酒店Verandah、Chesa、Felix及Gaddi's工作，擅長意法料理。學滿師後自立門戶，開設餐廳Mia Trattoria，因緣際會，認識了金牌經理人黃柏高（Paco），對方非常欣賞Ken的手藝，兩人於2010年開設了Palco。Palco亦因而成為星級飯堂，周潤發、周星馳、鄭秀文、周杰倫、黎明等都是座上客。最近Palco搬過對岸，Ken為了給一班貴客全新感覺，絞盡腦汁構思新菜，又將招牌菜重新包裝，現時餐牌上過半菜式都是全新亮相，新知舊雨來到，都保證有新鮮感。

Ken認為新餐廳面對廣闊海景，望住大海品嘗海鮮，別有風味，於是菜式上加入很多海鮮元素。加拿大龍蝦、北海道馬糞海膽、意大利八爪魚、西西里大紅蝦，甚至本地時令鮮魷，不拘產地，凡是新鮮、合時的，都一一放到餐桌上。料靚，做法亦細緻，比如一碟深海小龍蝦意粉，就將小龍蝦以烤、他他及龍蝦汁煨煮意粉的3種不同製法，呈現客人眼前，一次過吃到生、熟兩種不同質感。又比如簡單一碟龍蝦沙律，會用牛油、雞湯將龍蝦慢煮至七八成熟，Ken堅持龍蝦上枱時必須帶點微溫，認為暖暖的龍蝦肉入口最爽甜，再配橄欖油及特調的西西里檸檬醬來吃，清新開胃。用料、擺盤、煮法，甚至食物溫度都如此講究，讓客人吃出每道菜的用心。

自製紅菜頭麵×藍芝士 奶香濃郁

既然是意大利餐廳，當然少不了麵條。餐牌上有近10款麵食，當中5款是自家製作。最鮮味的是用紅蝦汁熬煮的紅蝦扁麵，還有「有營」好味的菠菜汁麵及海鮮汁意大利雲吞。不過最讓人印象深刻的一定要數紅菜頭麵。事緣Ken在一次美食展試到一款有如雪糕般的藍芝士Gorgonzola，入口如絲，味道香濃，非常驚艷，於是決心要想出一道菜來配襯這款芝士。最後他用上自家製的紅菜頭麵，但紅菜頭的草青味未必人人接受，於是他不厭其煩用鹽焗慢煮方式除腥，只保留紅菜頭的甜味和顏色，製成麵條。臨上枱前，再舀一羹Gorgonzola芝士在上，客人得趁熱將芝士與麵條撈勻，望住煙韌的麵條變成粉紅色，每一啖都有濃郁的芝士，藍芝士原有的霸氣變為陣陣奶香，卻又不會太膩，芝士迷一定要試。餐牌可供散點的菜式不少，不想傷腦筋，大可試tasting menu，每位$1188就可吃到Ken的8道拿手菜，加上維港靚景相伴，說不定還可能遇上名人明星。

■Palco Ristorante

地址：尖沙嘴海運大廈OTE 4樓403及404號舖

查詢：2382 3123

文：胡慧敏

編輯：王翠麗

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