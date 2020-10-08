時裝品牌搬舖 抽籤發售新品

最近MM6 Maison Margiela就將原本設於鄰近LCX的店搬到海港城港威商場，LCX雖然主要面向年輕人市場，但位置始終不及處於整個海港城中間位置的港威商場來得優越，將店舖搬到新位置似乎更有利於品牌營銷。新店裝飾貫徹品牌的反傳統美學概念，以建築臨時鋼管支架、原色水泥磚、石膏牆、運輸帶及懷舊顯像管電視作裝飾，感覺有未經加工的原始工業美，同時又設合店舖的實用需要。

與此同時品牌亦發布了2020秋冬系列，當中最矚目的當然是與The North Face的聯乘部分。以MM6的經典立體圓形剪裁為設計主軸，配合The North Face為應對極端嚴苛天氣而誕生的Expedition System概念，結合精心的剪裁、實用索扣、經典黑色膊位配以鮮明搶眼色調及功能型布料，令系列既前衛又兼具實用。

購買方式亦有新猷，就是10月11日以抽籤形式發售，顧客可於10月8日（今日）中午12時至10月10日下午4時期間於 www.mm6-thenorthface.com.hk 登記參加抽籤活動，完成登記後，將會收到電郵以示確認。抽籤結果則於10月10日晚透過短訊公布。中籤者可親臨門市選購此系列產品，大玩限量專屬的優越感。

查詢：MM6 2620 0800（海港城店）

文：溫兆明