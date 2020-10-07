三孩之母fit爆心得 梁芷珮：運動愈做愈起勁

問：何時開始運動keep fit？為什麼？

答：真正開始運動，是在生下大仔後。那時由於還年輕，不想身形變得太肥胖；而在誕下第3胎後，隨着年紀開始成熟，便開始愈做（運動）愈起勁，因為我認為運動是最容易keep fit的方法。

問：剛開始運動時，會覺得很辛苦嗎？

答：初時覺得很辛苦。始終在分娩過後，身體恢復得較慢，心肺功能亦較弱，再加上有一段日子沒有運動，所以較難進入運動狀態。我建議大家應該保持運動，才會把身體鍛煉得愈來愈好。

問：你喜歡什麼類型的運動？

答：我常做HIIT（高強度間歇訓練），主要訓練心肺，因為可以消脂和鍛煉肌肉。另外，最近我開始接觸power yoga（強力瑜伽）。

堅持每天運動

問：平均每周運動多少次？

答：從周一至周六，我都會做運動，有時候教fans運動，有時候會做瑜伽；而在星期日的時候，我會抽出約1小時打高爾夫球，基本上我每天也會運動。

問：在挑選運動衣著方面，你較講求舒適度，還是款式？

答：我會先取決於舒適度。因為經常做HIIT及瑜伽訓練，貼身剪裁的設計不但舒適，在運動時亦能保持身體的靈活度。至於打高爾夫球時，除了講求舒適度，我亦會追求衣服的時尚感。

問：你喜歡配搭全身的運動造型嗎？鍾情什麼顏色的設計？

答：我很喜歡配搭運動衣著！因為每次運動我都喜歡拍照，所以一定會配襯一整套的運動造型。在挑選顏色方面，我和女兒一樣都喜歡粉紅色。不過，市面上並沒有太多鮮粉紅色運動服飾可選擇；而由於我喜歡mix and match風格，所以接受不同顏色的設計。雖然我平日甚少穿著黑色衣物，不過在運動時，反而喜歡選擇黑色的sports bra及yoga pants。

背扣式運動內衣 舒適易穿

問：在挑選sports bra時，會特別講究嗎？喜歡什麼設計？

答：會，因為經常做HIIT訓練，也需要「跳來跳去」，所以必定會選擇能好好包覆胸部的設計，不可以太寬鬆，但也不可以太緊，否則會透不過氣來。最近，我喜歡背扣式設計的sports bra，不但穿著容易，而且也舒適。

問：Workout leggings方面，喜歡什麼剪裁？

答：我喜歡貼身及高腰的設計，因為會令雙腿顯得更長更瘦。

問：不運動時，你也會穿著運動風格的衣服嗎？

答：在夏天時，我甚少穿短袖衫，反而會在oversized露臍裝內配搭bra top，好看又具活力；另外，也會穿上leggings或短褲，配搭一件緊身背心或剪裁闊鬆的露臍上衣。

問：外出運動的話，通常會攜帶什麼？

答：外出跑步時，我必定會攜帶一支水和心跳帶；此外，亦會佩戴帽子遮擋太陽。

■梁芷珮（Christy Leung）

《潮什麼系列》電視旅遊節目主持人，為三子女之母，熱愛運動的她，經常在社交媒體分享運動貼士，於instagram上擁有近10萬名追隨者。

文：劉詩言

化妝及髮型：Chris Lam

場地提供：GO24 Fitness（荔枝角 D2 Place）

編輯：王翠麗

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