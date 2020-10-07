Quicknote：露天庭園酒吧 期間限定歎秋日白松露

來自意大利的Lorenzo Coppola，曾掌舵Zuma羅馬的酒吧團隊，更為集團旗下位於邁亞密、拉斯維加斯、希臘米科諾斯的酒吧擔任客席調酒師。他希望透過多國的文化體驗及對調酒的熱誠打破傳統嚴肅的餐飲氣氛，創作別具一格的調酒體驗。Lorenzo加入成為Zuma香港店的酒吧經理後，與來自法國干邑區的工藝氈酒品牌Citadelle合作期間限定露天庭園酒吧，並邀請羅馬Hunting Club & Co.製作專屬酒吧台，客人置身露天庭園，被翠綠植物、酸甜檸檬香氣及富夢幻感的海藍色調包圍，暫時忘卻城市喧囂。

露天酒吧的期間限定雞尾酒及佐酒小食糅合日本及法國的精髓。Ringo Sour（$130）以Citadelle Reserve Gin配上酸甜的青蘋果、雪莉酒及梅酒，帶有輕巧柔和的氣息。Tropézienne Fizz（$95）把Citadelle Original Gin與傳統法式甜品tarte tropézienne融合，配上蛋白、梳打水和苦精，綻放迷人軟甜清香。充滿玩味的La Brosse（$155）以Citadelle Reserve Gin混合苦艾酒，巧妙地加上紫蘇葉和法式芥末，增加味道層次。發出閃閃光芒的Riviera（$140）以Citadelle Original Gin加入有氣水、Zuma自家釀製有氣清酒，配上充滿法國風情的可食用郵票作裝飾。佐酒小食有帆立貝他他配芥末蘋果汁（$180）、香煎和風鵝肝豚肉餃子（$180）、北海道芝士煙三文魚卷（$160）及法國黑珍珠生蠔（每隻$80）等選擇。Zuma另請來日籍街頭藝術家Taka作畫，以色彩斑斕的壁畫點綴露天庭園。

白松露盛宴10月中供應

為迎接秋季，Zuma行政總廚Oscar Luzon de Arcos亦精心設計一系列全新菜餚。各款白松露菜式均以單點形式於10月中供應，客人可額外要求加添白松露分量（按克收費），精選菜式包括和風汁火炙吞拿魚腩（$680）、薄切海鱸配柚子松露油（$680）及火炙薄切和牛（$720），清新的和風柚子醬汁簡單帶出白松露的香濃馥郁。醇厚的炭燒安格斯肉眼400克（$1180）與白松露的香氣交織出豐富層次；松露牛油野菌釜飯（$880）則將白松露精華滲透到每口米飯；甜品方面，造型精緻的松露白朱古力流心蛋糕配柚子雪葩（$680）為一頓佳餚畫上完美句號。

●查詢：3657 6388

整理：張曉冬