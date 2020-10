罕有威士忌列陣 細味醉人木桶香

剛在香港正式開幕的全球首間概念店The Macallan Room,為了讓一眾威士忌迷更了解威士忌木桶的重要,現正在概念店對開的中庭舉辦Steve McCurry - The Macallan Extraordinary Wood Journey Exhibition展覽(展出至10月10日),讓大家更了解歐洲橡木桶及美國橡木桶是如何煉成。歐洲橡木桶跟美國橡木桶的分別,是會為陳釀後的威士忌帶來不同的風味。歐洲雪莉桶一般在味道上會帶多點乾果、香料、拖肥、柑橘等味道,而美國雪莉桶一般在味道上會帶多點雲呢拿、奶油、新鮮柑橘、甜香料等味道。看完展覽之後,你更可以到概念店繼續參觀,並可以一嘗新出的The Macallan Double Cask 15年單一麥芽威士忌。

The Macallan Room平時會不定期舉辦威士忌品酒體驗。適逢新推出The Macallan Double Cask 15年及18年,我獲邀參加由品牌代表帶領的品茗威士忌體驗,試了3款不同年份的Double Cask系列,包括12年、15年及18年作比較。Double Cask的意思是混合兩款雪莉桶,分別有歐洲雪莉桶及美國雪莉桶,而這系列的威士忌並不是由一款桶過去另一款桶陳釀而成,而是直接由個別兩款桶的酒混合而成。3款Double Cask各具特色,更可感受在木桶陳釀時間長短帶來的不同風味。其中Double Cask 12年比較活潑,帶多點雲呢拿及香橙果香;15年帶更多橙花、香料、焗蘋果及橡木等味道;18年則更辛辣,帶乾果、提子乾、拖肥、橡木、烤烘等味道。我比較喜歡18年的複雜度及回甘的橡木香。

近距離觀賞特別版

我去年到蘇格蘭參觀威士忌酒廠,曾在這專欄分享過,其中亦到訪了The Macallan威士忌酒廠。我記得在酒廠的展覽館裏看見數百款歷年來的不同系列及年代酒標的罕有威士忌,實在大開眼界。現在大家去不到蘇格蘭,也可以到尖沙嘴的概念店欣賞這迷你版的展覽室,近距離觀賞不同年代、年份和特別版威士忌真身,包括1940年代、1950年代及1960年代等罕有年份威士忌列陣,另外也有多款限量版威士忌,如The Macallan The Archival Series Folio 5、The Macallan M、The Macallan 50年威士忌等,而最令我心心眼的必定是The Macallan Lalique 72年水晶瓶(The Macallan 72 Years Old in Lalique)!此瓶稀有的威士忌於2018年底至2019年推出,全球限量600瓶,這瓶珍稀威士忌售價高達$880,000。喜歡威士忌的你,沒有理由不到這概念店「打卡」,而這裏最震撼的打卡位,絕對是酒吧的拱形天花,放置了約80瓶The Macallan威士忌作裝飾,相當養眼。

The Macallan Room

地址:尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA 5樓507號舖●

深圳設干邑旗艦店

喜歡干邑的朋友,待疫情完結後,亦可以到深圳參觀由法國著名干邑品牌馬爹利開設的全球首間旗艦店L'Atelier Martell Shenzhen,剛於9月正式開幕。其實之前Martell在香港的Drinks & Co.亦有舉辦過為期1個月的pop-up體驗店,這次則落戶深圳。L'Atelier的法文意思是手工匠人的工作室,旗艦店的室內設計以首席釀酒師的工作酒窖為靈感,當中有一幅大牆放置了200多款「生命之水」(即來自不同酒桶的干邑),絕對值得打卡,更可讓參觀人士了解干邑的複雜之處,釀酒師團隊如何加入不同的生命之水混合成代表酒莊特色的干邑。另外亦可以透過屏幕感受法國馬爹利莊園的四季景致。旗艦店內有調酒專區,參觀者可報名跟品牌大使了解干邑調配的藝術,調配一瓶適合自己的干邑。另外客人亦可親身由酒桶提取干邑入瓶,並親自挑選軟木塞和專屬手繪標籤,還可有刻名服務,為自己製作一瓶獨一無二的酒瓶。

陶瓷碟上聞干邑香氣

由於疫情未能親身到深圳參加L'Atelier Martell Shenzhen開幕,但我亦參加了一場虛擬旗艦店開幕體驗,以視像形式參觀,由品牌代表介紹導賞不同的體驗區。接着跟馬爹利的首席釀酒師Christophe Valtaud以視像形式一齊體驗其中於旗艦店可親身感受到的鑑賞聞香體驗。首先是試Martell VSOP, Christophe建議我們放幾滴干邑到陶瓷碟上,然後聞一下它的香氣,可聞到它的豐富杏脯乾及柑橘果香。然後再放幾滴藍帶干邑在另一片陶瓷碟上,這款則聞到多點甜香料、焗蘋果、合桃及可可豆等味道。最後再放幾滴XO在另一片陶瓷碟上,這款聞到橡木、無花果、提子乾及烤烘等味道。我亦是第一次以陶瓷碟聞干邑的香氣,這比在杯中聞香更容易聞到它的特色,而Christophe說他亦試過以不同物料聞香,但陶瓷是最佳的選擇。那是很有趣的體驗,將來有機會去深圳,記得一試。

●L'Atelier Martell Shenzhen

地址:深圳福田區福華路348號卓越中心1棟L1層L129號舖

◆黃詩詩@詩詩酒樂園:

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師,擁有英國WSET高級品酒師證書(第三級),亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客,獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文:黃詩詩

編輯:陳淑安

美術:謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵: feature@mingpao.com