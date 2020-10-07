News：40周年紀念腕表 演繹融合經典

品牌今年誕生40周年，推出2020年紀念版「經典融合40周年紀念腕表」，向當時的Classic Original腕表致敬。全新經典融合系列腕表雖保留了品牌誕生的1980年經典設計，卻並非簡單復刻版，而是經過重新演繹，融合品牌多年來不斷探索的成果。

採用機械機芯 融合新科技

新表搭載機械機芯，黑色漆面及拋光表盤低調簡約，僅以黑色拋光指針及「Hublot」與「H」鑲貼標誌點綴。直徑45毫米表殼分別有黃金、鈦金屬及黑色陶瓷3個款式，採用品牌標誌螺絲設計的表圈與藍寶石鏡面表背，搭配易於調節的橡膠表帶，3摺式表扣設計令佩戴更舒適。紀念版腕表採用機械機芯，巧妙地融合製表傳統與創新科技，呈現新舊融合之美。

●查詢：Hublot 2781 2728

文：張曉冬