2萬多元入手意牌經典 第二代鋁合金表 延續潮味

打破規範，顛覆傳統一直是意大利高級珠寶腕表品牌Bulgari的宗旨。今年初Watches & Wonders和Baselworld兩大瑞士鐘表展相繼取消，品牌迅速應變，聯同多個主要高級腕表品牌共同創辦跨品牌表展Geneva Watch Days（下稱GWD）。表展在8月底於日內瓦圓滿舉行，Bulgari亦旋即將今年最新推出的腕表帶到香港，包括Bulgari Aluminium腕表和屢破世界紀錄的Octo系列腕表。

製表業界中，甚少有品牌以鋁製作腕表，但Bulgari早在1998年已推出Aluminium系列腕表。銀色的鋁製腕表外形靈巧而具潮流氣息，帶現代運動風格。Bulgari腕表事業部董事總經理Antoine Pin說：「鋁合金有很多特質，包括輕盈的重量、獨特的粒狀紋理和顏色外形。我們在腕表上將它配搭黑色橡膠，帶來一種充滿未來感的顏色對比。早前在GWD發表的鋁物料新表，經過重新設計，相比1998年時推出的首款鋁製表，無論是自動上鏈機芯、金屬處理和橡膠物料方面，質量也有所提升，外形設計方面則刻意只作低調修改。」

「關節」式橡膠表帶 提升貼合度

今年推出的Aluminium腕表分別有3款，兩枚簡單3針款分別配搭米白色或黑色表盤，計時款式則以米白色表盤配搭黑色計時副表盤，定價分別為2萬多元和3萬多元。前後兩代Aluminium腕表表耳在造型設計上略有不同，以配合新款表殼尺寸，提升佩戴時的舒適度。而新表用到的鋁合金，比舊版具有更高的抗磨能力，橡膠物料的技術特徵也有分別。表帶的設計亦非常有趣，每邊橡膠表帶中分別設有兩段可移除的「關節」，大家可按照個人手腕粗幼調節合適長度。「關節」式的設計也可調校角度，令表帶在手腕上更為貼服。

比較1998年推出第一代鋁物料表和今日的鐘表市場，Antoine形容，「當中的差別可說是翻天覆地，腕表的潮流、市場的互動，整個腕表業的生態環境跟當時完全不能比擬」。但在今次推出的鋁腕表上，品牌卻刻意保留當時的設計及觸感，因為腕表的設計在當時是如此獨特和創新，事隔20多年，仍顯露其過人之處，「它本身已是一個icon，無論裏外都是一枚完全瑞士製作的腕表，而其與別不同、個性的外形，也讓它貼合新世代的喜好」。另外值得一提的是，2020年的新款鋁製腕表，由以往使用的機械電子石英機芯，改為機械自動上鏈機芯，這見證了品牌20多年來在整合各項製表技術方面下的苦功。

超薄精鋼表 換藍色新裝

Aluminium腕表以外，品牌也在GWD上發表了Octo Finissimo系列的超薄精鋼腕表，再次革新現代製表紀錄。腕表搭載纖薄自動機芯，比起舊有款式，表殼厚度略增至6.4毫米，採用旋入式表冠，防水深度100米。Octo Finissimo系列腕表自2014年起已奪得逾50個獎項，為男士腕表開拓新境界。此外，繼早前推出的緞面拋光精鋼腕表、黑色拋光漆面表盤款及搭配鱷魚皮帶的玫瑰金緞面拋光款，今次面世的新款採用藍色拋光漆面表盤，符合近年藍色腕表的潮流。

Antoine說：「新冠病毒對全球影響深遠，自3月開始，我們調整了品牌的發展方向，將以下兩點作為首要考慮：保護人們和確保品牌能繼續發展。我們在公司層面有不少調整，以達至這兩個目標。以製作和發表新產品為例，我們將部分產品由2020年上半年延至下半年，部分甚至推至明年才面世。1月時已在迪拜表展中發表的產品，則會陸續生產。」雖然極具挑戰，但他認為換個角度來看，早前幾個月也帶來一個特別時機，「讓我們可以稍為停下來重新調節生產步伐，重新思索及增強今年、明年，甚至2022年的計劃。我可以說，新冠病毒疫情危機之後，明年品牌一定會發表更吸引人、更強勁的產品」。

為了跟同業一同渡過危機，Bulgari亦特別選擇跟其他零售商聯手，讓他們率先展出和出售新表，以示支持。品牌在10月期間於中環東方表行旗艦店開設期間限定的Octo Café。展覽舉行期間，Bulgari將旗艦店1樓化身成充滿意大利風情與品牌獨特風格的咖啡店，讓大家可一邊享用特別調製的咖啡，一邊欣賞Bulgari精心製作的腕表。品牌官方專門店會在東方表行Octo Café活動後才出售上述新表。

●Octo Café期間限定展覽

日期：即日至10月31日

時間：上午11:00至晚上6:30

地址：中環皇后大道中50號 東方表行旗艦店1樓

查詢：3470 0009

文：張曉冬

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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