論盡教育：學童群毆與西部片

這是早期校園欺凌形式。一般來說專揀斯斯文文，怕事而又家境好的男生埋手，拉入更衣室又推又嚇。盜亦有道，一般不會欺凌女生；尤其是tom boy如王師奶之流，不會把這些所謂大阿哥放在眼內。有一次與3個女同學一齊放學，有一個大約16、17歲的飛仔，要我們4個女仔交出銀包，一眼睇中老爹買給小婦人的彩色塑膠手表，正要動手強搶，王師奶護表情切，把手頭書包橫腰掃去，踏前一步向該飛仔左腿的上五寸下五寸用力踢去，把他踢倒地上，然後在三五途人目送之下揚長而去。好事傳千里，王師奶英勇抗賊事件給同學加油添醋描繪下，連所謂大阿哥及其追隨者都收斂了好幾個星期。

勒索叫做「請食飯」

自馬鞍山的仁濟醫院董之英紀念中學校內欺凌事件驚動警方後，近月校園欺凌事件已轉了型。第一是欺凌事件不發生於學校，第二是巾幗不讓鬚眉，進展到女生欺凌女生。不發生於校內證明教師們的預防工作做得好，也證明校園大阿哥識做，了解喺度食唔好喺度屙的道理。以前蝦蝦霸霸是男人的天下，現在進展到女嬌嬈，證明男女平等，女人也頂住半邊天。

香港語文教育好成功，學校的文膽把徵收外籍英語教師費叫「增潤費」，壞蛋們也把勒索叫做「請食飯」。請食飯是聯誼、是交際、是應酬，無勒索之名，卻有勒索之實，多好！女生欺凌女生而驚動警方的，有深水埗一女子中學和一資助學校，王師奶一向以為女學生不和最多係嗌吓交，以後你唔睬我，我唔睬你，點知圖片顯示已不是扯吓頭髮，或拆散對方條辮咁簡單，而係3個人連環掌摑十幾巴，又兼同佢化妝（畫花塊面）等，結果驚動警方。小婦人黯然之餘，唔想再寫咁多，以免羊群效應，引出更多模仿暴力行為。

王師奶好鍾意睇陳年西部片，成班死鬼明星如尊榮、加利谷巴、李察威麥的英姿常在腦際，鍾意睇西部片不在於他們百發百中的穿楊槍法，而在於蘊藏片中的公平和正義精神。他們絕對不會背後放冷槍，這卑鄙行徑為時代所不齒；因解決問題而要出動武力，多在公證人主持下面對面拔槍，誰快誰準誰勝利。贏得磊落，輸得光明，不會出下流詭計置人於死地。荷李活不拍西部片多年，正義、公平的精神已不在生活中。也許是缺乏了西部片的薰陶，校園欺凌已淪落到群毆地步。哀哉！

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第314期]