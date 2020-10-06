同理心學堂：拒學少年，都是不思進取嗎？

阿珊（化名）自小名列前茅，用心上學，深得小學教師及同學的愛戴，視之為重點栽培的學生。可是，當她上到中學後情况逐漸轉變。她失去了回校的動力，甚至連校門也不想踏進。問其原因，她亦表示不知情，只好用生病來逃避，她表示：「父母、老師及補習老師也很關心我，但我總是回不到學校。」最終，阿珊經心理評估後，發現她因「嚴厲的自我要求」及「過度追求完美」造成焦慮。原來問題不在學業成績或不思進取，而是這個好學的小孩覺得自己「不夠好」。

中學生追尋自我認同

「拒學」簡單而言是無法面對學校的學習，出現身心抗拒的症狀或行為。造成「拒學」的原因包括個人心理層面的焦慮、家庭層面的過度保護，以及學校層面的人際問題。而「拒學」行為並非只出現在成績差的學生身上。

青少年在中學正追尋自我認同（self-identity），自我認同包括自己對自我的認識，以及由他人而來的評價。青少年需全面地尋找理想、建構個人的價值觀及目標，若只依賴單一的讚賞及肯定（如學業成績），當遇到挫折時，便落入個人負面的評價。

在正規課堂以外的其他學習，亦是年輕人成長不可或缺的一環。因此青年需要放眼世界、擴闊胸襟及眼光，多嘗試不同的活動，增加個人不同的經驗，才能達至更全面的成長。

在家長心目中，阿珊仍然是他們舊日眼中的高材生，但忽略了她升上中學後的適應及改變，例如學習模式、教師、同學、語言及環境等的改變，從前熟悉的種種一下子有所不同，從前的支援系統亦需重新建立。因此家長需要對孩子的各樣變化有敏銳觸覺，多關懷及溝通。家長切記要適時調節對孩子的期望。你愈是放手，你的孩子飛得愈高。

拒學只是問題的表徵，背後往往包含着更深層的原因。青春期的階段，少年人的重心往往由家庭慢慢轉移至朋輩身上。而少年人在此階段，亦透過與人相處，建構個人的自我認同。如在學校找不到成功感、與教師或同學的相處出現問題（例如對方的評價、潛藏的欺凌問題等），亦是少年人拒學的一個很普遍的原因。因此家長除了要調校對子女成績的期望外，對子女在學校的其他校園生活，亦需要多加關心。

成長的過程不會一蹴而就，過程有起有落，但我們深信有你同行，你將會成就孩子健康快樂的成長經驗。

最後，想藉此告訴家長，在陪伴孩子成長的路上，你其實並不孤單，家、校和社工的協作，會是你隨時的幫助。讓我們並肩與孩子一同成長！

若你希望就是次分享題材作進一步了解或尋求協助，歡迎電郵至counsellingunit@ymca.org.hk，本會將派員聯絡。

文：蔡偉聰（香港中華基督教青年會荃灣會所註冊社工）

作者簡介﹕香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

[Happy PaMa 教得樂 第314期]