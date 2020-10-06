日式育兒記：同學媽媽之間的禮儀

「一萬次」不好意思

考獲幼兒教育證書後，我急不及待想重拾教鞭，看到弟弟熟悉了學校環境後，我也找到了一份幼兒教師的工作。教師一般也要將電話放在教員室，上個星期二，當我剛剛開始上課的時候，校長突然拿着電話來課室，跟我說我的手提電話不停地震動，怕我家萬一發生了什麼事，所以拿電話給我確認一下。我一看，發現一個不太相熟的同學A（MJ的同學）媽媽打了5通電話給我，我的心也開始慌張起來，會不會兩兄弟在學校發生了什麼事呢？會不會是他們受傷了？我立刻打電話給那名媽媽，發現原來是同學A今天在車上嘔吐了，不小心吐了一點在MJ身上，然後車子到了同學B的家，同學B媽媽即時拿了同學B的衣服給MJ替換，同學A媽媽說了不下一萬次不好意思，然後跟我說在學校取過了MJ髒的衣服，放學時會洗燙好交回學校，讓校車教師交給我們。

人家幫過忙要回禮

放學的時候，我們除了收到一袋洗燙好、花香撲鼻的乾淨衣服外，還收到一盒曲奇餅和一張長長的字條，內容是說感到萬般的不好意思，她們家感到非常抱歉所以送上曲奇餅。收到她的衣服和曲奇，我頓時問我的日本媽媽好友，交還衣服給同學B媽媽是不是也要送一盒小禮物，她說絕對要，因為同學B媽媽給MJ一些乾淨的衣服，收過人家的幫忙也要回禮。問過朋友後，我便九秒九衝去我家附近的百貨公司，買了一盒得體的曲奇餅。回家洗燙好同學B的衣服後，再寫上便條，包好翌日即送去給同學B媽媽，她收到後說我們太客氣，驚訝地問我們如何認識這些日本媽媽之間的文化。

其實我感到很幸運，MJ同學的媽媽每一個也很友善，她們知道我們是外國人，所以也不會要求我們懂得所有禮儀，但入鄉隨俗，我要是放兒子在日本學校，也得學這些文化，但不禁在想，其實這些「日本文化」也挺大壓力。

文：椰菜媽

作者簡介﹕新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第314期]