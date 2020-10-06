客座隨筆：單親爸爸照顧女兒的煩惱

當小女兒升上初小時，爸爸繼續為她冲涼或帶她去男廁並不合宜，而《公眾泳池規例》亦規定，超過8歲或身高超過1.35米的人不得進入異性更衣室。因此，爸爸最好能循序漸進地訓練女兒獨立，鼓勵她學習自己洗澡、更衣和上廁所。爸爸可先了解哪些地方有兒童廁所或獨立的、不分性別的殘疾人士洗手間，又或家庭更衣室，假如沒有這些設施，爸爸要盡量讓女兒自行進入女廁及女更衣室，然後站在門外等候，如女兒有需要時，可以隨時提供意見，或即時邀請其他女士代為幫忙。

女兒來經 以為生病送急症室

當女兒升高小或初中開始踏入青春期，第一次月經來潮時，不論爸爸或女兒都會顯得不知所措，程程（化名）的爸爸媽媽離婚後，由於媽媽要去外地生活，因此撫養權歸爸爸。程程升中一的那年暑假，有一晚突然發現下體流血，由於沒有經驗，爸爸嚇得立刻送她入急症室，最後，醫生告之女兒不是生病，而是來經，不用治療。出院後兩父女去到超市，看見林林總總的衛生巾，日用夜用、有護翼無護翼、大流量小流量，爸爸真的一頭霧水，唯有向妹妹（即女兒的姑姐）求救。

姑姐助選衛生巾 購買胸圍

姑姐不但教程程如何選擇衛生巾，亦帶她往女性專屬的內衣店購買防漏生理內褲，使睡覺及運動時可以防止經血漏出。處理完月經問題後，另外一個任務是幫程程買胸圍，對爸爸來說，這也是非常頭痛的，因涉及胸圍尺寸，為免父女尷尬，又要勞煩姑姐陪女兒去買。作為單親爸爸，最好有一兩個女性朋友或親戚，可以提前教導女兒這些知識，並在有需要時陪伴她去購買女性用品。

踏入青春期的女孩子，除了生理上有轉變，心理上亦同時有改變，她們會更注重外表，而女孩子對自己的外貌是否滿意，很受異性的評價影響。爸爸是女兒自信的重要來源，所以，爸爸要學習如何適當及合宜地表達對女兒的讚美，增加她的自信心，但對於一些不擅辭令的爸爸，這同樣是一大挑戰。

文：傅丹梅（註冊社工）

[Happy PaMa 教得樂 第314期]