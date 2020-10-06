喜閱愛麗絲：閱讀名著樂滿fun

延伸做趣味手作 跨學科學習

《小王子》是一本很多人都讀過的童書，它意義豐富又浪漫！大都市的人們總是與時間競賽，為了一桶金，耗盡生命的光陰，可是小王子卻認為，真正重要的東西是不能看到的，我們需要一顆真心才能看見什麼是至善至真。

筆者與學生閱讀此書時，不少學生也不太明白小王子跟玫瑰和狐狸之間的關係，以及作者在書中相關情節的深意。玫瑰和狐狸對小王子的都是愛，但是他們愛的方式和成熟度是有很大差別。玫瑰的愛是青澀，甚至有點天真；而狐狸的愛是成熟又包容。在讀書會的後半部分是「延伸活動」，就來製作關於狐狸和玫瑰花的小手作，這讓學生有另類的體驗之餘，也是同學們最感興奮的學習環節！

我們一起動手製作一個很有情調又浪漫的小王子紙雕燈。這個DIY活動涉及了閱讀、STEM及視藝方面的元素，是一種跨學科的學習。紙雕是一種紙藝技術，學生親自用刀筆割下小王子的情景圖案；然後再加上彩色的小燈泡及小電池，這是對基本電路的認識。由於應用了刀筆，這活動較適合高小學生。至於初小學生，他們可以製作玫瑰花匙扣。製作的過程簡單，只需要將假草皮剪出，配上玫瑰花，將玻璃罩穩固好就可以了。

有這麼好玩的閱讀延伸活動，同學們又怎會不愛上校園閱讀活動呢？相對於在看書後只是由教師提問內容及做閱書報告，如果你是小學生，又會喜歡哪種學習模式呢？

文：董雅詩

作者簡介﹕資深學校圖書館主任，熱愛文字，兼且創意無限。著作包括《一書一天堂——圖解家校讀書會》、《愛麗絲老師讚好的50本必看童書》等。

[Happy PaMa 教得樂 第314期]