親子筆陣．君子之道：性格透視

為此，我認為很值得讓我一班教職員了解身邊工作伙伴的性格。不論你喜歡這個同事，又或對他反感，可否先向後退一步想一想，是否他的性格影響了他的行為呢？如果能掌握到他的性格特質，便可調控自己的行為表現來配合他；當然，對方也需要了解你，從而改變自己的作風與你配合，這是有意義的人際互動。

4「色」個性 各有能力、價值觀

學校是次安排的「性格透視」工作坊，導師介紹是一套來自加拿大專業可靠的個性分析工具，其理念建基於人與生俱來有4種獨特的性格氣質傾向，不同的傾向促使人們在發展和建立自尊時，形成不同的性格表現。

4種個性分別為綠色探究型、橙色多謀型、藍色真我型及金色組織型。每種個性都有其獨特能力、核心需要、價值觀與壓力來源。導師整個6小時的工作坊均透過生動有趣的個人及分組活動，讓我一班教職員從歡樂中認識不同的個性特質，學習彼此了解接納，並改善人際溝通與關係。

在這個工作坊中，我了解到自己屬於金色組織型，特徵是要求歸屬感、規則程序和遵守職責，絕不接受混亂沒系統的情况。導師透過反覆提問，確認我是個可靠謹慎的金色性格人。說真的，我的確擅於策劃和組織，注重細節，喜歡按部就班，跟程序工作，強調是非黑白、盡責和守時，透視結果非常準確。

彼此了解接納 改善人際溝通

除了自己以外，我也觀察到我的教職員性格，當天發現原來某教師的工作表現是屬於藍色真我型，重視人際關係，能與人互動及和諧地合作。因為他感性及富有同情心，難怪他經常喜歡向校長建議一些關顧教職員身心的安排，例如增設免費飲料冲劑、如何精簡會議、給予同事空間等。我應對他多了解，思考自己性格與對方應如何磨合；反過來，他也可以思考自己如何與屬於金色性格的校長磨合。

我們不一定要強迫自己或期望對方改變自身性格，但可以在相處的時候更加了解對方為什麼喜歡或討厭某種東西，令到大家更融洽。團隊中需要不同顏色的人，亦應善用不同人的才能，隱惡揚善，互相體諒，因為性格沒有對和錯。我覺得「性格透視」其實頗適合夫妻或一家人一起參與，提升相處技巧，增進感情。我鼓勵大家不妨一起去發掘身邊人的性格，或會有意想不到的奇妙體會。

文：郭超群（德信學校校長）

作者簡介﹕求知慾強，徜徉於教育、英國文學、藝術、正向心理學、犯罪心理學、管理學等不同的領域。「你是你所想，而非你想你所是」，永遠懷着一顆善良的心持續做對的事，深信僕人領導能吸納一班願意和你乘風破浪的團隊。

[Happy PaMa 教得樂 第314期]