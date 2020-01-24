本周FOCUS．採訪手記：登入網站 教你幼園面試拍片技巧

記者看過一些幼稚園上載短片的安排通知，內容大致要求家長呈交一段不長於3分鐘的短片，當中要小朋友介紹自己、唱歌，以及加插一些親子活動片段。這些要求看似簡單，大部分小朋友平日也懂得做，但對着鏡頭去演繹又是另一回事。作為父母，大多明白孩子有時候總愛鬥氣，就像平日在街上遇見朋友，你請孩子叫對方一聲姨姨或哥哥，他們就是要矯揉造作不願意開「金口」。你愈是一本正經去要求，他們愈是不肯做，真叫爸媽大為頭痛。

平常心不拘謹最重要

今個星期我們《Happy PaMa教得樂》網站將會教家長如何掌握拍攝這些面試短片的技巧，希望幫助大家更加明白學校要求。不過，最重要還是爸媽們要以輕鬆心態面對，就像平常實體面試一樣。你愈表現緊張，孩子也愈感受到那拘謹的氣氛，愈難將最自然、最好的一面發揮出來。所以，不妨以平常心去完成這件事，毋須為自己和孩子添加不必要的壓力。

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文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第314期]