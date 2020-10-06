揀啱鏡頭捕捉日落 步上城山 拍攝鬧市迷人夜景

■九龍灣平山：遠眺獅子山 齊賞「鹹蛋黃」

Mancy的行山資歷雖只得5年，但在約半年前疫情未轉趨反覆或嚴重時，她幾乎每星期也上山，享受大自然。她喜歡以攝影及寫生捕捉迷人景觀，特別是日落及夜景。「有些人認為日落是一瞬即逝的光景，會聯想到傷感的情懷。但我覺得日落是大自然給予我們的一個提示，代表一天已完結，應要歸家好好休息。」

有機會在山上觀賞日落，如地點可見到城景，她建議稍作停留，欣賞完日落可再看夜景。她指香港的城市夜景很美麗，不論有多夜，從山上望下去，市內仍然是燈火通明，五光十色。大廈內每一盞燈，都代表着有人正努力不懈地工作或生活，帶有積極正面感覺，所以她愛在黃昏時間走上山，欣賞日落及夜景。今次她推介兩條與市區很接近，分別可影到日落及夜景的行山路線，「香港的特色之一是城市與郊野近在咫尺，約半小時的步程，已可由繁華旺市走上山」。

途中景觀較山頂開揚

Mancy推介的其中一景點是位於九龍灣的平山。我們在下午4時多由港鐵九龍灣站B出口起步，上行人天橋後，走向彩德邨方向，行至彩榮里迴旋處即見到一條長長樓梯，這處便是登山入口。雖然平山只得海拔189米，可說是一個小山，但整條梯級頗斜，我們走起來也有點吃力，要不時停步休息，但可順便看看四周景色，「途中景觀開揚，可見到東九龍的城景，包括佐敦谷及九龍灣一帶，同時可遠眺獅子山。反而到達平山山頂，綠樹成蔭遮擋了大部分的風景」。因此她建議大家登頂後，慢慢從原路落梯級，找出拍攝日落的心水位置。

大多數人影日落時都會用長焦距鏡頭影太陽大特寫，焦點都集中在「鹹蛋黃」，但Mancy認為，在平山捕捉日落，可考慮用廣角鏡（50mm以下）把獅子山一併攝入畫面，「因獅子頭對向鹹蛋黃方向，有種『獅子山和你賞日落』的不一樣感覺」。

長鏡頭拍夜景 避無燈光建築

影完日落，便可拍攝夜景，雖然很多人習慣以廣角鏡拍攝大環境，但Mancy建議在平山影夜景時，可用長焦距鏡頭。她解釋，由於平山腳下有多間學校，晚上的學校有可能漆黑一片，當使用廣角鏡拍攝時，會把這些沒有燈光的建築物也攝入鏡頭，影響照片整體構圖。因此她提議使用長鏡頭避開這些沒有燈光的建築物，並以獅子山下屋苑林立、萬家燈火的景色為題材，她認為更能表達出夜色下活力滿載的香港。

●平山

全長：來回約3公里

需時：來回約1小時（不連拍照休息）

交通：去程/回程：九龍灣港鐵站B出口

■深水埗嘉頓山：新舊建築盡收眼底

另一條Mancy推介的路線是深水埗的「嘉頓山」，她稱此山的正名是喃嘸山，約海拔91米，只是其鄰近嘉頓公司，因而被人稱為嘉頓山。

由港鐵深水埗站D2出口出發，沿桂林街走向青山道，便見到搶眼的紅白色建築物——嘉頓公司。橫過大埔道行至美荷樓，依路牌「晨運徑」指示方向上山。

美荷樓是於1954建成的石硤尾邨第41座，屬本港最早期的H形6層徙置大廈，石硤尾邨重建時，美荷樓獲得保留，於2008年被活化為美荷樓青年旅舍及美荷樓生活館，工程耗資2.2億元。大家上山前可先到此參觀，了解昔日的公屋環境，但在疫情下美荷樓生活館暫停開放。

水平拍攝城山 天空佔半顯和諧

按美荷樓路牌指示踏上梯級，直行約5分鐘上到嘉頓山山頂。山頂有一小片平地，設有涼亭及椅子供休憩，從山頂可俯瞰石硤尾及深水埗一帶的城景。Mancy指出，這些地區新舊建築物交集，一些現代化的大廈和舊樓構成的城市景色，很值得一看，建議預早些時間到來，在日落前先拍下這些城景。她又提到，可以水平位置拍攝城山景色，讓山城景和天空的比例約佔相片的一半位置，令照片帶有和諧感覺。

廣角捕捉「鹹蛋黃」淹沒建築中

然而，與平山一樣，這裏真正影日落的位置並非山頂，而是上山樓梯中段一處空地，在這處可見到嘉頓公司等深水埗城景。Mancy建議，在這處影日落或夜景時，相機應用廣角鏡，把附近的建築物一併攝入畫面，影出「鹹蛋黃」下降至城市建築中的影像。她補充，嘉頓山除了是影日落勝地，夜景也同樣迷人，因深水埗高樓林立及非常密集，入夜後燈光璀璨，輕易捕捉到繁華鬧市的感覺。「於晚上，可從嘉頓山見到城中五光十色的景色，嘉頓山比平山更易到達及出名，平日都有不少人專誠前往影相。」

●嘉頓山

全長：來回約1.5公里

需時：來回約40分鐘（不連拍照休息）

交通：去程/回程：深水埗港鐵站D2出口

文：許朝茵

編輯：林曉慧

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