菇香豬肉燒賣 炸出新口感

燒賣皇后負責人Jay Wong表示，留意到門市不少客人都會叫兩份燒賣，「食完一份不夠再叫，一個人都食10粒」，故特設急凍燒賣12粒小包裝（$28）及6磅批發裝（$288）。他說，10多年前生燒賣是熟客的「隱藏菜單」，惟生燒賣容易變壞，5年前他們推出急凍版。而疫情更令急凍燒賣大為流行，他們收到不少查詢，便索性將急凍燒賣正式放在網店供客人訂購；與去年比較，急凍燒賣的銷量急增3至4倍，未來他們亦考慮推出其他分量。

6「椒」滲麻、辣、香

這裏的燒賣跟一般街邊「拮拮」魚肉燒賣不同，他們以豬肉、鯪魚肉及冬菇為材料，未吃已聞到濃濃菇香，更加入魚露提升鮮味。Jay表示，這個配搭受酒樓燒賣啟發，「酒樓燒賣有蝦，未必人人食到，故我們用冬菇代替」，希望客人在街頭也可吃到酒樓級數的高質燒賣。他又認為豬肉燒賣跟魚肉燒賣不同，即使不用蘸點醬料，已鮮味十足，不過嗜辣的人亦可蘸上辣椒油，增添風味。他們的辣椒油配方，5年前由Jay改良，以6種辣椒製成，辣度不算刺激，入口慢慢滲出辣、香、麻，不會搶走燒賣的味道。

在家氣炸 消夜之選

疫情期間，不少人愛上使用氣炸鍋，而燒賣亦是其中一種大熱氣炸食品，Jay笑言，愛吃香口食物不妨「氣炸燒賣」作消夜，先用160℃氣炸8分鐘，再用180℃氣炸2至3分鐘，便可在家中吃到金黃色的炸燒賣。若嫌麻煩，也可直接到門市購買現成的炸燒賣。

■燒賣皇后（元朗總店）

地址：元朗阜財街14號宏豐大廈地下11B及11C號舖

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