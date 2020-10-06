急凍燒賣強勢「入屋」 秘製豉油完美助攻

一粒毫不起眼的黃色物體，緣何惹起你的關注？

專頁關注燒賣 逾4萬人讚好

香港燒賣關注組，或許稱為香港街頭燒賣關注組更貼切，皆因他們表明「只關注街頭燒賣」，酒樓燒賣榜上無名。關注組其中一名版主Louis Mok解釋，這與童年回憶有關：「以前小學放學買小食，燒賣魚蛋最便宜，打開蒸籠時蒸氣『轟』出來，粒粒熱辣辣，加上煙韌口感真係無得輸，comfort food吖！」現時 Louis 每周有兩三日都會四處食燒賣、寫食評，與組員交流心得，更接受投稿。他指曾有人在組內分享自己出海釣魚，起出魚肉自製燒賣的經驗，連他都感嘆：「將品嘗燒賣玩到咁大，香港人真是臥虎藏龍。」

人氣魚肉燒賣 兩年賣逾400萬粒

關注組內不止有食評，亦曾有組員蒐羅各品牌燒賣，舉辦試食會，當中討論度最高的莫過於叁拾士多的燒賣，不少人慕名去掃貨，卻總是撲空。2018年初，因飲食KOL推介令叁拾士多燒賣爆紅，雖然價錢較同類型急凍燒賣稍貴一點，但仍經常被搶購一空；及至疫情來襲，市民留家抗疫，更令這款人氣燒賣數度斷市。叁拾士多開業兩年多，燒賣累計銷量最少400萬粒；記者採訪當日，開店僅3小時，燒賣已告售罄。

門鱔紅衫魚炮製 富魚味有咬口

兩年多來只賣同一款魚肉燒賣，老闆Kent表示，他們的燒賣以門鱔和紅衫魚為主材料，加入紅葱頭、蒜等配料提味，令味道更香。Kent說，曾經試用三文魚、吞拿魚，但效果不佳，最終選定這兩種魚，他認為門鱔令燒賣有咬口，而紅衫魚則令魚味更突出，另加入豬肉及豬油，打出燒賣軟糯質感，亦有助材料黏合。由於包燒賣、調味等工序皆人手處理，故燒賣形態粒粒不同。另外，為了避免雪藏太久令味道流失，他們的燒賣堅持於前一晚，或當天新鮮製造。

豉油稠身「掛」燒賣 新研芫荽醬油

叁拾士多的魚肉燒賣，入口富魚味，整體卻不算太突出，但經他們的秘製豉油與辣油一蘸，有如畫龍點睛，滋味大增，香氣連連。連老闆Kent也說：「食燒賣有一半是食醬，無醬食燒賣，食都食得不開心。」他們特別與本地醬料老字號綿香合作，推出「夠抽」甜豉油，除了隨燒賣附送小包裝，另供應350克樽裝版本（$48）。相比一般豉油，「夠抽」比較稠身，方便蘸燒賣時，豉油可充分「掛」在燒賣上。至於最新研發的芫荽豉油，以芫荽香提升魚肉鮮味，配搭不錯，但若你是極度芫荽控，或嫌荽香未夠滿足。

蒸15分鐘最佳 勿存放逾半年

至於如何蒸出一粒完美燒賣？Kent指，燒賣蒸15分鐘，熱辣辣，蘸豉油最好食，「蒸到肥肥地，魚肉位有少少透明，牙籤插下去沒黏住就夠透」。他不主張放入微波爐或氣炸燒賣，因燒賣好吃之處在於其軟糯口感。

要留意，叁拾士多的魚肉燒賣由取貨日起計可存放6個月，須放於-18℃冷藏格儲存；不過，Kent強調燒賣冷藏後味道多多少少會流失，若想吃到最新鮮、原汁原味的燒賣，最好當然是即買即吃。

但有何原因令原本在街邊拮拮下才「過癮」的街頭燒賣，近年以急凍姿態「入屋」，並引爆搶購潮？Kent認為，急凍燒賣爆紅，源於香港街邊小食檔買少見少，部分小店又囿於租金、成本問題，未能提供質素較好的燒賣，「（大家）無得掃街，又想找回回憶的味道」，加上需留家抗疫，變相掀起急凍燒賣潮，令街頭小食「登堂入室」。

身為燒賣迷，Kent又會怎樣形容燒賣？他笑言，自年初掀起燒賣熱潮，需求大增，供貨緊張，即使身為老闆，沒留貨的話一樣沒燒賣吃。直至後來增加了生產線，事隔幾個月他才與燒賣「重逢」，來一頓蒸燒賣消夜，「一剎那間很感動，有種（在吃）comfort food的感覺，好像好久沒去旅行，突然拿着護照過關一樣」。

■叁拾士多W

地址：堅尼地城吉席街46至60A號吉豐大廈K號地舖

查詢：5540 0843（只限WhatsApp）

網址：30store.hk

文：姚穎彤

編輯：梁小玲

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