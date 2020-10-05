安老2.0：東京照護Café 特製蛋糕換銀髮微笑

「Kamulier」這名字一點都不簡單，「Kamu」日文意思是咀嚼，「-lier」是來自侍酒師「sommelier」一詞，意思是指咖啡店為所有人調製容易咀嚼且美味的食物。

去年這時候，我們團隊第二次到訪Kamulier。踏入小店第一刻，迎來親切的一句「歡迎光臨」，以及和藹可親的店長志水香代90度鞠躬。志水香代是店長也是導師，同時也是一名蛋糕師傅和牙齒助理。她表示男女老少都喜歡吃甜品，客人吃得開心便是她的最大期望。「A sweet for a smile」，她說希望以美味甜品換來微笑。

以低糖食材、開胃水果炮製

為讓有咀嚼及吞嚥困難人士吃到美味的甜品和蛋糕，店內所有甜點都採用了特別的食材，例如低糖食材和新鮮忌廉。廚師會巧妙運用水果的酸度，以達至引起咀嚼及吞嚥困難人士口水分泌的效果。除了甜品外，咖啡室也有各式各樣即食照護食品、口腔清潔用品、輔助食具等。志水香代也會舉辦工作坊，與照顧者分享如何製作容易吞嚥的軟餐。

每次探訪志水香代，都令人感到相當溫暖親切。她為有需要人士製作美味食物的使命感染了每一個人。而且我們理念非常相近，皆認為「食」是生活的基本，也最直接影響長輩的健康和生活質素。常說長輩最重要「食得好、睡得好、生活健康」，這也就是家人的幸福！

因工作關係，我常到訪安老院舍，看見長輩們吃流質糊餐時吃得不好，邊吃邊嗆咳，甚至不肯吃，身體日漸瘦弱。看到他們的無助，都心感不安。香港是美食之都，但長輩晚年時不能享受自己喜歡的味道，甚至不能為自己下決定，實在無奈。

日本安老服務最重視的其中一部分，是透過飲食提升長者生活質素。軟餐技術早於20年前開始，當時一群專業醫護人士，包括牙醫、護士等等，發現長者進食時不停嗆咳，於是發明了軟餐酵素技術。至今軟餐已經在日本非常普遍，大部分醫院、老人院都有供應。我們早於2018年便把日本軟餐技術本地化，製作富有港式風味的軟餐美食給有吞嚥困難的長者及患者，並希望透過資訊分享，幫助吞嚥困難患者重拾飲食樂趣，讓他們生活得更有尊嚴，同時減輕照顧者的壓力。

享受進食是健康生活基礎

很多人問我們為何推廣軟餐。如志水香代一樣，我們希望長輩能活得開心，對生活有期望。如果患吞嚥困難的是我們身邊的長輩或父母，我們會盡力找尋讓他過得更舒服的方法，讓他於晚年時活得有尊嚴，至少可以享受「食」這個基本權利。

軟餐製作只是我們其中一項工作，我們更重視軟餐為社會帶來的價值和創新。我們深信「食」是生活基本，也是健康生活的基礎。對吞嚥困難患者及家屬來說，軟餐並不只是食物，更可燃點生命的希望。我們希望能像志水香代一樣，透過食物提升長者生活質素，藉有尊嚴的飲食，讓長輩能與家人同桌同餐，為他們帶來微笑。

文：文慧妍（The Project Futurus創辦人）