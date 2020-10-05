兒言自得：「肚裏的孩子怎麼辦？」

收到老張喜訊時，英國的新冠疫情正烈。加上疫症之初，首相約翰遜及首席醫學顧問向國民宣布，政府將會佛系抗疫，當六七成國民受到新冠病毒感染之後，便可達至群體免疫（herd immunity），着實嚇怕了不少英國人。那時老張曾和我商量，應否送女兒回港養胎兼分娩。可是珍妮不願和她要留英工作的夫婿分開，而且在英國這樣的新冠高發區坐長途飛機，肯定屬高危活動，終於打消了這念頭。

確診新冠 憂累肚裏孩子

以為可以靜候老張抱孫的佳音，怎知前天收到珍妮的電話，未開口已經哭了出來，說她剛確診了新冠肺炎，正在家隔離，她自怨自艾說很後悔沒有順從父母回港避疫，現在很擔心肚裏的孩子會受到新冠病毒的影響；同時也擔憂自己的病情，若變得嚴重，不知會不會連累孩子，甚至令他性命不保。

我看着珍妮長大，從來沒見過她這樣擔心受驚。我唯有安慰她，告訴她雖然醫學界還未全面了解新冠對孕婦和胎兒的影響，但目前證據顯示，母親感染了新冠肺炎，雖然可以把病毒傳給新生兒，但機率很低，而且受感染的新生兒大多沒有病徵。加上不像德國麻疹和一些其他病毒，新冠似乎不會影響胎兒生長發育，亦沒有導致畸胎的個案，珍妮應可以放心。

孕婦病情 比同齡女性嚴重

至於新冠肺炎對孕婦的影響，疫症早期因為個案不多，醫學界普遍以為孕婦受到感染，病情不會比其他身體健康的人差。可是現在逐漸有數據浮現，孕婦，尤其在懷孕晚期，患上新冠肺炎可能比沒有懷孕的同齡婦女嚴重。美國的疾病控制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）在6月下旬報道，若感染了新冠肺炎，孕婦需要深切治療的比同齡非孕婦超出50％，需要呼吸機的更超出70％。另一個瑞士的研究亦指出，受感染孕婦要送進深切治療部的，是同齡非懷孕婦女的6倍。

母親病重，當然對胎兒有不良影響，單是發高燒，便會導致早產甚至胎死腹中。若母親因嚴重肺炎缺氧，胎兒器官也會受損。事實上，孕婦受到感染，病情比一般人嚴重，並非新冠獨有，其他病毒，例如季節性流感，以及新冠的近親SARS，一樣有這個特性。這可能和孕婦身體的免疫功能比正常人低有關。有科學家認為，孕婦的免疫系統，自動調低功能，是為了避免胎兒受到「免疫攻擊」，母愛偉大，又一明證。

為了胎兒 自動調低免疫功能

有關新冠與孕婦的資料，我當然向珍妮「坦白從寬」，不過珍妮也不用太擔心，這些資料反而促使她提高警覺，一有不適要馬上求醫，看看是否要送院治理。比起疫症初期，現在醫學界已有更多經驗，亦有藥物和技術控制病情，確保母胎平安。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）