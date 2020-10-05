現代中醫：黃斑水腫可致失明 健脾滲濕改善

新生血管 易破滲液出血

引起黃斑水腫的原因有很多，最常見的有：1. 糖尿病視網膜病變（約一成糖尿病患者會併發黃斑水腫）、2. 視網膜靜脈阻塞、3. 視網膜血管炎、4. 白內障手術、5. 眼外傷。以上原因可引起黃斑區域周圍出現新生血管，這些新生血管通常不太穩定，很容易破裂，出現滲液和出血，導致黃斑區域水腫、滲血和視網膜膨脹，進而嚴重影響中心視力。如果水腫未能及時清除，感光細胞受損，會造成永久的視力損傷。

黃斑水腫會嚴重影響視力，及時而有效的治療對保護感光細胞免受損傷非常重要。西醫對黃斑水腫的治療主要是經眼球注射抗血管內皮生長因子（anti-vascular endothelial growth factor）藥物，使新生血管萎縮，降低滲血滲液的風險。如藥物治療效果欠佳，也可採用雷射治療，阻止血管破裂和滲血滲液。

治療2至4周 止血改善視力

大多數黃斑水腫病人都採用西醫西藥來治療，其實，中醫藥亦能有效改善因黃斑周圍血管發炎變性所引發的黃斑水腫。中醫認為，本病發病是由於機體脾氣虛弱，致使土（中醫臟腑理論中脾臟屬土）不制水，水濕泛溢，滲於眼底，而出現黃斑水腫。除了水腫，黃斑周圍的血管損傷所引起的滲血也和黃斑水腫如影隨形，因此，有效地阻止血管滲血也是治療的重要一環。臨牀上採用參苓白朮散健脾滲濕，同時結合犀角地黃湯涼血止血，隨證增損加減，經觀察一些病例，發現都能取得理想效果。一般經過2至4周治療，經光相干斷層掃描（OCT）檢查，黃斑區水腫和膨脹減輕，患者視物變形和扭曲的現象也能改善。

以下是治療黃斑水腫的基本處方：

太子參12克、茯苓12克、白朮10克、炒扁豆10克、生苡仁25克、砂仁（後下）4克、車前子10克、澤瀉10克、生黃芪15克、益母草10克、生地黃15克、赤芍10克、丹皮10克、仙鶴草10克、槐花10克、甘草4克

以上為成年人用量，一般每日一劑，早晚分服。也可選用顆粒劑，更容易堅持完成療程。加減方面，如果黃斑水腫伴有視網膜靜脈阻塞，可加田七粉3克（分兩次吞服），伴有血壓偏高者，加生珍珠母30克、生龍骨25克、生牡蠣25克（上三藥需先煎）、鈎藤12克。建議患者找註冊中醫師診治，希望能得到個體化治療。

生活調攝 預防復發

由於本病容易復發，生活調攝具有重要意義。患者需要注意：

1. 積極控制原發病，如糖尿病和高血壓

2. 飲食要健康，營養要均衡，少吃煎炸油膩之品

3. 堅持每天適量運動，改善氣血流通，並保證充足睡眠

4. 避免長時間注視電腦和手機熒幕，防止眼睛過勞

5. 戒煙酒

文：林志秀（香港中文大學中醫學院副院長）