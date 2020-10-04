星期日文學‧一本關於「無」的書：《包法利夫人》的不介入風格

由於《巴黎雜誌》在此案之前已至少兩次被判同一罪行，因此，《包法利夫人》於刊登前其實已作自我審查──編輯抽起了好幾幕可能會帶來風險的描述，包括女主角愛瑪和情人萊昂於馬車上做愛的一幕。但福樓拜和出版社還是被控。那究竟《包法利夫人》除了描寫一個已婚女士的婚外情之外（當中已抽起了某些親熱場面），有什麼了不起的干犯公共和宗教道德的描寫呢？

審判期間，福樓拜聘請了一個速記員把法庭上的辯論記錄下來，並將之收錄在1873年出版的《包法利夫人》終訂本之中。紀錄包括政府律師的訟詞、福樓拜和出版社那方的律師的辯詞和法官的判詞。但不幸地，代表福樓拜那邊的律師的辯詞已失傳。1882年，當年那位代表政府的律師於控告自然主義作家左拉（Émile Zola）的審判中，也否認速記員的紀錄就是自己當年說過的話。雖然很多材料已失傳或傳疑，不論如何，按現時有的紀錄，福樓拜被指控的罪行主要有兩項：

第一，《包法利夫人》有4幕描寫違反了宗教道德，準確來說，是把淫蕩的形象與神聖事物混為一談，例如其中一幕是愛瑪於樹林委身情夫魯多夫後，敘事者描述她因婚外情而變得更漂亮。檢控官指摘小說把姦情形容為愛情。另一個例子是愛瑪於兩段婚外情過渡期間，向一位神父尋求宗教指引，她用對情人的語言向天主傾訴。檢控官指摘作者詩化了婚外情，並順帶一併批評當時的現實主義文學是一種不道德的、其身不正的運動，把福樓拜也歸納於這個文學運動之中。

檢控官的第二項指控更為有趣，他把注意力從《包法利夫人》的內容轉向其形式，批評此作品的文學風格是一種去道德的、不介入的風格。對他來說，較之小說女主角愛瑪的婚外情題材，作者對女主角行為那種中性的、盡量客觀的描述可能更危險，因為後者表示出作品內缺乏一把展現價值的聲音，任由讀者於善惡之間自行判斷。檢控官於法庭上言辭激盪地說：「在這本書中，誰人可以指摘那個女人？﹝…﹞如果你們可以於其中找到一個譴責婚外情的道德原則，那麼我的指控就是不合理的。如果整部作品中，沒有任何一個人有資格去定那個女人的罪，沒有任何一個意念或任何一句描述痛斥婚外情，那就表明我的指控是合理的。這本書就是去道德的！」「去道德」（immoral）不是指作品違反當時的道德，而是指作品沒有一把判斷的聲音，它既不是站在婚外情的立場，也不是站在道德習俗的立場，它拒絕介入，拒絕從高一個位置去評論人物的行為。去到最後，檢控官說，即使小說的結局是愛瑪彷彿罪有應得地死去，但是「她是自殺的，她自己選擇在什麼時候死去。而且，她不是因為對婚外情感到內疚而死去，她只是生無可戀，自己選擇了死亡」。換言之，愛瑪的死亡並不能展示好人有好報，惡人有惡報的道德規則，反之，她的死是自主的選擇，而不是社會給她的懲罰。

簡單來說，檢控官對福樓拜的批評是，一個文學作家沒有在作品中展現出某種道德聲音，而任由讀者自行判斷。

「不介入」與現代民主精神

福樓拜因為這種不介入的風格而被法蘭西第二共和政府檢控，但法國當代哲學家賈克．洪席耶（Jacques Rancière）則認為福樓拜的《包法利夫人》和《情感教育》（L'Éducation sentimentale）見證了現代民主精神。洪席耶於《感性分配》（Le Partage du sensible）一書中指出，即使福樓拜於現實政治上較為保守，即使《情感教育》是成長小說的格局，但《包法利夫人》和《情感教育》中的敘述者往往是描述多於教導，即作品拒絕帶出明確的道德判斷。此外，作品內章與章之間的題材基本上是平等的，形式和內容之間也沒有預設的關係，即沒有怎樣的內容就一定要配怎樣的形式的想法。即使簡單如物件描寫，作品很多片段也只是讓物件呈現出來，而不附帶特別的指涉。凡此種種，洪席耶認為福樓拜的不介入風格構成了一種漠然的美學（l'esthétique de l'indifférence）。或者我們以《包法利夫人》第一章形容愛瑪的丈夫夏爾．包法利先生的一個小片段為例：

「事過境遷，我們現在誰也不記得他的事了，只知道他脾氣好，玩的時候玩，讀書的時候讀書，在教室裏聽講，在寢室裏睡覺，在餐廳裏就餐。」

敘述者想表達夏爾是一個平庸的人（這與愛瑪喜歡幻想的性格形成強烈反差），但敘述者沒有直接說出來，也沒有用平庸、普通等有判斷意味的字眼去形容夏爾。敘述者說他是一個誰也記不起他的事的人，是一個玩的時候玩、讀書時讀書、在寢室睡覺、在餐廳就餐的人。然而，哪個正常人不是在寢室睡覺，在餐廳就餐的呢？敘述者就是透過這種方式去展現夏爾的平庸。由此，我們看到敘述者盡力以純粹的方式去觀察事物。於洪席耶眼中，這種純粹的漠然就是一種平等的體現：它盡量無差別地對待所有角色和題材，角色的分量（weighting）不比敘述者的描述重，作者也沒有透過作品去指導讀者的人生。於洪席耶的哲學論述中，這種由漠然帶出來的感性平等破壞了再現體制的常規，接着破壞了再現體制所承載的層級關係，所以他用「文學上的民主」去形容福樓拜的兩部作品。

小說與歷史的對應關係

回到19世紀的語境，福樓拜的不介入風格除了指作者沒有在作品內建構一把判斷的聲音之外，它還指向什麼呢？或者我們可以引述福樓拜一封寫給情人路易絲．柯蕾（Louise Colet）的信，當中提及他創作《包法利夫人》的目的，去說明這種不介入風格的另外一層意涵：

那些令我感到美麗的，那些我想做的，是一本關於無的書（un livre sur rien），一本沒有外在聯繫，只把自己劃限於自身風格的內在力量之內的書，就像沒有支持點的土地，凌飛於空氣。如果可以，一本幾乎沒有主題，或至少，主題將是不甚明顯的書。最美麗的作品是那些只用最少材料的作品﹝…﹞它沒有所謂美好的或邪惡的主題，我們甚至可以從純藝術的角度，將之建構成一個不言自明的原則──風格自身就是一種絕對的方式去觀察事物。

提及福樓拜重視風格時，這段文字是必引的。福樓拜用「無」（rien）的意念去涵蓋所謂不介入的風格，當中除了指出作者不提供「美好的或醜陋的主題」，即敘事者對人物行為不作道德判斷外，還提出了另外一個重點：幾乎沒有主題或主題不甚明顯。

沒有明顯的主題，是指故事不建基於重大事件，或更抽象地說，是不再相信小說與歷史有一種強烈的對應關係。如果我們把福樓拜的《包法利夫人》、《情感教育》，甚至《薩朗波》（Salammbô）置於1830至1880年代的法國歷史背景，會看到他的小說與當時以巴爾扎克為代表的現實主義小說，對待小說與歷史之關係的態度很不一樣。一般而言，1830至1880年代是法國小說建立自身位置的年代，也是被稱為社會學小說（la roman de la sociologie）的年代，因為很多作品皆直接取材自歷史事件，或以社會不同階層的悲慘遭遇折射歷史和時代，如雨果（Victor Hugo）的《悲慘世界》（Les Misérables）、巴爾扎克的《人間喜劇》（La Comédie humaine）系列、左拉的《小酒館》（L'Assommoir）和《萌芽》（Germinal）等。簡化來說，從浪漫主義（雨果），到現實主義（巴爾扎克），再到自然主義（左拉），當中重要的作家基本上都曾引用歷史事件為小說題材，或於小說中描寫低下階層的遭遇。透過看他們的作品，彷彿就看到歷史對人的影響，或可以重構當時不同社會階層的風俗。

這批19世紀中期的社會學小說中，巴爾扎克的《人間喜劇》可謂代表作。《人間喜劇》其實是一個龐大的寫作計劃，巴爾扎克一開始打算寫3000多個人物。他在計劃前言曾以研究動物來作比喻，說如果人類按動物不同的習性和特徵而將之分門別類，即海豚一類、獅子一類，那小說也可以把人類置於不同的社會階層，看他們的行為如何緩緩展開。然後透過觀察他們的行為，就可以知道士兵、工人、律師、公務員等不同階層的人的類別特徵了。早在《人間喜劇》系列正式展開之前，巴爾扎克就曾想像過寫作的3個階段：第一是風俗研究，目的是為了研究社會對人的影響；其次是哲學研究，研究事件的因果關係；最後是分析研究，展現人物行為的律則。所以他的小說要包含這3項要素：風俗描寫、情節的因果關係和人物的行為律則。換言之，於巴爾扎克眼中，小說就是一系列的事件一環扣一環，前者推動後者，兩者之間具有一定的因果關係；而不論人物的結局是好是壞，社會風俗必定對他造成影響，或他本身就是風俗的一面鏡子；同時，人物的行為必然有邏輯，可以被解釋，因而可以歸納出某些行為律則。拉闊一點來說，巴爾扎克希望用一種新方法來處理歷史，那就是觀察某一時間段內，令社會運作的人民的活動，看他們的風俗，即他們私人生活的場景，然後我們就可以推斷出歷史的影響如何──即使小說沒有直接寫歷史事件，但歷史的影子必然徘徊在小說之中。換言之，小說和歷史有一種強烈的對應關係。

劃限於自身的再現世界

福樓拜的《包法利夫人》副題是「外省風俗」（Mœurs de province），一般被認為是向決心呈現社會風俗的巴爾扎克致敬。事實上，《包法利夫人》部分寫法的確符合巴爾扎克對小說的理解。例如《包法利夫人》初次刊登是在1856年，離法國重要歷史事件1848年二月革命不遠。雖然作品幾乎沒有提及這場19世紀重要的革命事件，然而，就像巴爾扎克所說的，只要觀察人物風俗，歷史的影子必然浮現：資產階級崛起，物質和消費在社會佔愈來愈重要的位置，並大大影響人物的行為和欲望，這些都呈現在《包法利夫人》之中。然而，對福樓拜來說，歷史與小說的對應關係遠遠沒有巴爾扎克小說那麼強烈。《包法利夫人》整個故事是一個很平凡，可能每天都出現在大家口中的八卦故事。當然，我們不能說整本小說什麼事也沒有發生，因為它的確有一條主線劇情──愛瑪不滿意自己的婚姻，先後與兩個情夫偷情，最後債台高築，自殺。但它沒有一個令人滿意的原因，令讀者很有熱情或很有動機地去關心一個不知名的外省女人的婚外情。它既不折射歷史事件，也不算是時代風俗很獨特的例子，當然也不提供一個道德教訓。對婚外情這條主線的經營，描述愛瑪反覆的心情和無所事事的狀態比戲劇化的偷情場面多很多。因此，對福樓拜來說，這部小說更多是關於一個心靈長了霉斑的女人和她的資產階級日常生活。其中，情夫不比沒趣的丈夫好，章與章的主題沒有強大的分別，小說的力量也不建基於戲劇性的主題或曲折的情節，人物也不是一些有特色的、超乎常人的人物。除主角愛瑪外，其他人分配到的敘述輕重都差不多。

這種淡然的、沒有太大起伏的處理也出現在《情感教育》和《薩朗波》之中，即沒有巴爾扎克式的戲劇性場面，反而游離於歷史之外，集中描述生活細小的事物。例如《情感教育》中，所謂重大事件就是杜麗樂手袋或去城堡取水等無甚談資的事，1848年6月和1851年12月的政治鎮壓皆沒有被提及。於是，整個敘述就像老鼠尾巴般，由人物一幕幕苦悶的生活串連起來，沒有大歷史的位置，小說也因而把自己劃限於自身的再現（representation）系統之中。誠然，福樓拜承認巴爾扎克是一位有力的小說家，但是時代已改變。那個認為作家可以通過手上的筆去穿透時代、體現歷史的時代已過去，當下的人們只是一群無能而低下的烏合之眾，全都被困在共同的平庸之中（une médiocrité commune）。所以福樓拜認為小說與歷史只剩下微弱的對應關係，小說走上了Art for art's sake的路，劃限於自身的再現世界，而這種信念的文本顯現形式就是沒有明顯的主題，風俗描寫、情節的因果關係和人物的行為律則等也沒有太大的保證。

總結

歷來對福樓拜「無」的意念和不介入風格的詮釋恆河沙數，由19世紀末的左拉開始，到20世紀初的普魯斯特（Proust），以及20世紀中葉之後的沙特（Sartre）和羅蘭‧巴特（Roland Barthes）等，基本上重要的文學家和文評家都嘗試為福樓拜的風格作評論或註解。而的確，正是因為福樓拜的不介入風格，才令讀者有那麼多詮釋空間。所以19世紀中期控告福樓拜的那位檢察官有一點是對的：福樓拜沒有在作品中展現出判斷的聲音，任由讀者於善惡之間自行判斷。

（法國現代小說系列之二，每月首個周日刊出）

文•Sabrina Yeung

美術•劉若基

編輯•關曉陽

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