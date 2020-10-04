哲學大牌檔：理想的死亡

1/ 更警覺：可能最後一次講拜拜？

九十後的Cara讀小學時，在同學的推介下從台劇《海派甜心》認識了羅志祥，看他主持的綜藝節目《娛樂百分百》知道了拍檔黃鴻升（小鬼），不算他的粉絲，但形容，一想起那段日子，就會想到他。她跟許多人一樣對他的死感到錯愕。

Cara：但後來慢慢沉澱之後，有少少覺得好似，之前純粹知道他那個節目，或者他幾首歌，聽過下他有寫書，做啲design，但無留意他的書講咩，design想表達咩。好似一個朋友成日陪住自己，慣咗佢喺側邊。好似之後有機會就可以再睇啦。當然仲可以睇番，但有啲遺憾，無及時好好欣賞一個人。

潘：佢一過身，好似好多人都追憶、總結他的好。

Cara：到大個少少，高中喇，開始諗番點解以前會鍾意羅志祥呢？有時睇討論區，啲人講羅志祥，唔知點解一定會提埋黃鴻升，話羅志祥以前成日喺節目度恰佢，但小鬼都好謙虛，啲人會讚佢。嗰時無以前咁盲目支持羅志祥，覺得都有啲道理喎，小鬼都係人品幾好的人。之前羅志祥的醜聞，他都不會落井下石，小鬼在這些事上都好有風度，但已經係我好少再留意台灣的時候了。

潘：他突然離世的衝擊，有無令你有了憂患意識，害怕失去身邊的人？

Cara：嗰段時間成日都諗起，會唔會講拜拜之後，就永遠都拜拜？約出來食飯時，我會好重視，醒起呢一刻可能就係最後一次講拜拜。

2/人有無權了結自己生命？

死亡可以是突如其來，問Cara可曾對自己如何死去有過預感，細細個她也想像過順理成章的在病牀上老死，但在睡不着的晚上，這個美少女腦裏有個危險的念頭一閃而過。

Cara：我好怕變老，死的時候如果仲後生，會唔會可以係最靚的時候呢？我好怕死的時候唔靚，啲人望住我時唔覺得係一回事。小鬼呢件事，啲人會覺得好可惜，好多人記住。有啲人會話，咁後生其實好多人生階段都經歷唔到，其實都係好可惜，我都唔知點解咁在意我要人哋記住我。

鹽：有啲似日本人，啲人話佢哋點解咁欣賞櫻花呢，因為櫻花係少有的花喺最靚的時候掉落。甚至京都金閣寺被一些人一夜燒掉，有些人覺得好符合日本人的美學，靚嘅嘢反而唔想佢有變成唔靚的一日，最靚的一刻消逝，佢就永存了。

潘：除了黃鴻升，最近竹內結子疑似自殺身亡的消息亦令人好震驚，雖然她未必為了追求永存的美而做呢個決定，你又點睇了結自己生命的做法？

Cara：雖然我頭先講「如果有得揀，我要喺最靚的時候死」，但講自殺，我好怕痛，唔會的。我唔敢想像佢哋內心諗嘅嘢，呢個人要有幾痛苦先做得出呢，佢哋面對緊嘅究竟有幾咁恐怖？啲人成日會話要堅強活下去，但佢哋會唔會根本睇唔到任何未來？

潘：你覺得人有無權了結自己的生命？有啲國家自殺係犯法，自殺不遂好似要坐監。

Cara：我諗到的一種講法係，雖然生命係自己，但我生存在呢個世界上，就有其他人喺度，一個人的離開可能會影響到身邊的人。但吓？點解我連要死嗰刻都要諗側邊的人？有啲太harsh喎。

潘：有人就批評竹內結子，話佢無諗過佢仔仔之後點算。但有人幫佢解釋，說她正正是一直只顧住諗其他人，才會這樣痛苦。

鹽：有啲人會覺得，尤其宗教背景強，會覺得你條命唔完全係你嘅，話係造物者畀你嘅。或者中國傳統文化就係，身體髮膚受諸父母，你受諸佢，佢無畀你咁做，你無權攞咗佢哋嘅嘢。在這類意義下，有些人會覺得唔得，違反了神又好，或者父母給你這個身體的期望。

Cara：咁如果自殺係犯法，其實佢保障緊咩權益呢？

鹽：你呢個問題問得好好，你個諗法係，所以會有法律，一定保障緊某啲rights，所以禁止你做。你唔可以殺我係因為我有權利生存。喂唔可以自殺，保護緊咩人的權利呢？如果佢自己選擇想死？我估佢哋係極端地覺得，人本身就無權令任何生命消逝，覺得生命本身有一種內在價值，任何生命本質上都有價值，甚至覺得好痛苦的生命，人都無權令生命消逝，包括自己嗰條。所以好得意，佢哋唔係保護緊啲人嘅權利，而只係覺得人無權咁做，所以禁止。有啲保守點的法律系統就會覺得，法律在某些角度上保護道德上有價值的東西。

Cara：可唔可以咁理解呢，如果覺得佢無權，咁我就會因為呢件事覺得佢唔啱？咁我又唔會blame任何人行呢條路，我多數覺得佢應該承受咗好多嘢，傾向相信因為有好難受的經歷。好似我頭先講「要喺最靚嘅時候咁做」，如果有個人係咁，我就會覺得，會唔會都唔係咁絕望呢？

鹽：你咁講，都係覺得人有權的，但你會建議佢諗清楚啲。

3/ 生命有終結才有意義？

Cara想到了大二時的經歷，一個不太熟的朋友在毫無預兆下自殺身亡。忙於寫論文、預備考試的她雖然消化不到這個消息，卻異常平靜，終於在之後舉行的喪禮上崩潰大哭。「到呢刻我都唔知佢點解會有呢個選擇，佢面對緊啲咩，心入面諗緊啲咩，我諗以後都無辦法知。」面對死亡的突如其來，她與幾個朋友選擇代她盡一點孝心，陪伴朋友仍然在世的爸爸，父親節那天會相約吃飯，「雖然無咗呢個朋友，但我好似多咗個屋企人」。

鹽：如果給你選擇，有得揀永生同會死呢，你會揀邊樣？好多人都唔想死，可以延遲就唔好死住，用咁多錢睇醫生，吊住條命都要。如果認真問，死亡係咪純粹負面？真係有永生，你係咪又制？無咗死亡，就算都係一樣咁生存，生活會唔會好唔同呢？

潘：可能Cara的前提是，會唔會變老，係咪一直靚先。

鹽：當你唔老呢，老本身咁折磨，Cara仲講到明唔想老，一定唔揀。當係永遠嘅壯年啦，制唔制呢？

Cara靜默良久，答不出話，說自己好難理解何謂「永遠」。似是飽歷風霜的鹽叔也許經歷過什麼，說，好難想像吧，因為人生經驗裏，我們所有嘢好明顯係會完結的。

Cara：聽到永生呢個term，大家好似都有個前提係，佢係美好的，永生係開心到forever咁？我諗到的就係，如果有永生，世間上唔開心嘅嘢會唔會其實都伴隨到永遠？假設我有病，個病就會跟到我永遠，但又唔死，會唔會反而唔係一件好事？

鹽：當你咁好運無病，你可能有啲後悔嘅嘢，或者有啲做過嘅錯事咁，或者你同某個人好friend，跟住你做了某啲事傷害他，內疚理論上都伴隨你一生，咁諗好似唔一定完全係美好。

Cara：我覺得永生某程度上令人無反思的機會。好似小鬼咁，我會覺得可惜，竟然無好好咁欣賞過佢，就開始有我要把握機會關心身邊人，去做一些對他們好的事的想法。但如果好似assignment個deadline係永遠，我唔會做的嘛，一路都會攤喺度。放番在永生這件事上，啲朋友一直在身邊，我就覺得反正有永遠的時間，我唔理佢都得啦，遲啲先啦。

潘：會唔會對你自己點去生活都有影響？

Cara：可能係我自己的性格，遲啲先啦咁，比如可能我想去學嘢，本來可能趁後生有時間就學啦，之後返工就無時間喇，但原來一直都有時間，可能個人反而會變到一無是處。或者一啲難得的機會，可能大公司好耐先有一次，要有好好業績先可以升職的機會，如果有永生，一直都有機會，個人就會「pea」（類似「啤」音）咗，唔會趁仲有魄力時做一啲建樹囉。可能有人覺得會有一生咁長的時間狂做，我都有啲難想像，點樣珍惜永生的每一刻，點樣一路做做做？

鹽：有啲哲學家都有類似想法，就是死亡其實是使得生命有意義的先決條件，唔會死，我們覺得生命入面好有價值嘅嘢反而變得無價值，因為佢嘅價值正正在於喺有限的時間裏面做了那些事。無限長的話其實幾時做都得啦，所以此時此刻做某樣嘢其實就無咗意思，亦都令我哋無咗動力去做，完全就係你所講的。其實死亡都有些正面的意義，甚至係我哋未去到死亡，唔知死亡咩一回事，但死亡其實長期已經喺我哋生命中存在，同埋呈現緊自己了。否則我哋不會咁有動力去做咁多嘢。

文˙潘曉彤

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死亡——這個隨時襲來的傢伙

沒有人能經歷死亡——因為死亡到來的一刻，我們就不再存在了。古希臘人因此想到，害怕死亡是件不理性的事，因為死亡來到時我們都不在了，死亡其實與我們無關，又哪有原因要害怕呢？

但後來哲學家卻有很厲害的洞見：不是要等待死亡到來，才能經歷死亡。其實人生在世，死亡總是在生命的背景裏。我們隱隱約約知道總有一天會死，因此不會把有意義的事情拖到無限遠才做，因為人生都是有限。害怕死亡，怕的可能不是死亡發生的一刻，而是一切可能的終結。用海德格的說法，死亡是「the possibility of impossibility」，人生中各種可能都隨死亡這可能的到來而變得不可能。

問題是，除了老年人外，一般人雖知道自己終有一死，卻總是把死亡當成一個遙遠的未知。死亡總是在人生的背景中，推動着我們行動，但卻鮮有認真把它看待成隨時突然出現的傢伙。這裏可以說說我兩次印象很深的經歷。第一次是有外國朋友不過幾年沒見，後來和另一朋友跳舞喝酒時，他突然告訴我那朋友前一年過了身，我拿着酒杯，看着跳舞的人們，覺得這個世界很虛幻很不真實。另一次是有人突然來電告訴我，如果想見某朋友最後一面，就趕快到醫院去，但那個朋友不過是前幾天才見過面。我突然意識到，死亡是這麼的接近，死亡是可以這麼驟然而臨，但事情過後，我又有否預備好隨時可能要面對自己的死亡？

視每天為最後一天來活

這些事情，就像讀報會因讀到曾愛過的明星英年或紅顏早逝而黯然神傷，但卻沒有把死亡跟自己連結起來一樣。我們或多或少知道死亡可以突然而至，身邊遇到意外的朋友、報紙上早逝的明星，無不跟我們訴說着這一「事實」，但這些對我們而然都只是「他人之死」，而不是「自己的死亡」。

「他人之死」，對我們而言只是智性上的認知，而不是存在的切身體驗。身邊朋友或明星的突然逝去，可能會為我們帶來一下突發的存在感受，但若沒有好好把握，把它引入思考和生命之中，這種體驗就會悄然而去。西方有云：把每一天當成你的最後一天來活（live each day as if it were your last），每天都認真對待自己生命，不留遺憾。

看到其他人的早逝，可能都有「想過」以這態度來活，但要做的，可能不止是想一想，而是認真面對自己也有可能早逝這事實，以這態度來活，這可能才是對隨時到來的死亡最好的預備和尊重。

文˙嚴振邦@好青年荼毒室

{圖 } Alison Hui@a.h.inkpen

{美術 } 張欲琪

{編輯 } 蔡曉彤

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