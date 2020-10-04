電影公司早前傳來劇照和簡介資料，長澤正美飾演的達子仍舊笑容燦爛，閃閃亮亮，甩轆鹵莽卻總是傻人有傻福的騙子三人組，繼前作《浪漫篇》計中有計玩轉香港，再下一城，要到馬來西亞裝神弄鬼釣大魚。那天才剛剛感嘆《公主篇》雖然一如既往的繽紛歡樂又華麗，但觀眾笑中帶淚，未必看得開懷，畢竟此作同時亦是已故男星三浦春馬的遺作。誰料到世事無常，上映前夕，達子的另一位客串好友竹內結子亦突然離世。

達子應該會好寂寞。

失去的演員 失去的城市

其實今集《信用欺詐師JP．公主篇》是跟前作《浪漫篇》同期拍攝的姊妹篇，所以那並不是錯覺，在電影正在發生的時空裏，他們仍然活得歡歡樂樂。三浦春馬仍然風流倜儻，竹內結子跟長澤正美雖然鬧交散伙，但過了不久便和好如初。一切悲劇尚未發生，對香港觀眾來說，相信感觸良多，兩年之前的香港是什麼模樣，記憶都像粉筆字一樣被擦走了。直到竹內結子過了身，網絡上鋪天蓋地全是《信用欺詐師JP．浪漫篇》的劇照，三浦春馬和竹內結子兩人一起在尖沙嘴海旁吃雪糕，看着照片，好像又想起了些模糊的記憶。在上一集，三浦春馬和竹內結子飾演的角色，其實都是絕世騙子，他們在達子神推鬼㧬（詭計）之下，於香港有過一段疑幻似真，宛如《羅馬假期》般的浪漫情緣。三浦春馬不欺場，甚至認真練了幾句不鹹不淡的廣東話。

朋友說，這張劇照見證了我們在這一年失去的東西，那些演員，這個城市。而我好像已經去到每天起牀打開手機，被告知某張熟悉面孔猝然離世，或失蹤、消失，都能夠繼續如常起居，再沒有什麼難過不難過的想法。我們都知道，戲只是戲，現實世界不像《信用欺詐師JP》的劇情套路，最後總會有個驚人翻轉，眼見不一定是真相，原來只是一場騙局，然後由笑到失控的達子拋銀紙開香檳慶祝。亦當然，不像竹內結子那年主演的《藉着雨點說愛你》，沒有神蹟，無論是下一個雨季，還是再下一個雨季，離開了的人都不會回來。

太好的演員 藏真實一面

就像感冒會傳染，自殺亦彷彿帶有傳染性，短短數個月，從木村花、三浦春馬、蘆名星、藤木孝到竹內結子，好幾位著名藝人相繼自殺身亡，引起了各界關注。網絡暴力，演藝圈的形象壓力，隨疫情而來的失落感和收入問題，都可能是成因。竹內結子經歷過一段失敗婚姻，去年再婚，今年初剛剛生了孩子，本應是個再出發的人生新階段，但外界揣測，或是因為休養多時，又正值疫情肆虐，擔心演藝工作不復過往，以致產後憂鬱。但當然，我們都不會知道真正原因，竹內結子跟三浦春馬一樣，表面上都是人緣甚佳，親切友善，在演藝圈鮮少負面新聞的好演員，至少對觀眾來說，出事之前不是太多人能夠聯想到他們會有自殺念頭。或者，就因為他們是太好的演員，所以太懂得掩飾悲傷、壓抑情緒，收藏自己的真實一面。

我從來不是日劇《半澤直樹》系列的粉絲，最主要是不喜歡劇中角色的歇斯底里怒哮，那感覺剛好相反，情緒噴發得太過着迹，就很不真實，亦浪費了堺雅人這個好演員。但是，日前播完的《半澤直樹》第二季，讓我有一點改觀。最後一集，半澤直樹為揭穿政治黑幕，毅然押上自己咬牙切齒打拼半生的事業，豁出去的同時，卻暗自擔心妻子受累。飾演半澤直樹妻子的上戶彩，只是抱着他，淡然說了一句話，卻比半澤直樹大叫「千倍奉還」讓人動容。

「雖然我不清楚發生什麼事，但其實你可以不用那麼努力的，因為你已經很努力了……工作沒了也沒關係，只要還活着，就總會有辦法的。」

在日本播出的那一天，無獨有偶，就是竹內結子被發現自殺的同一天。如果現實世界都有人抱着她，跟她說同一句話，而又如果在三浦春馬自殺之前，同樣有一個像日劇《Dr.倫太郎》裏的精神科醫生，跟他說出真相：「請不要努力，因為你已經努力到無法再努力的地步了吧？所以，真的不用再努力了。」或者，他們都會嘗試不那麼努力的活着。

突然有朋友傳我石原里美的新聞，打開信息那電光火石的一兩秒之間，心情很重。原來「只是」女神宣布結婚。坦白說，最近見到這些名人突發新聞我都杯弓蛇影。日本藝人連番自殺，加上這一年實在有太多名人逝世，疫情陰霾之下，人彷彿變得更為脆弱，而且總是讓我想起那個一直無法忘記的中學老師。

他是一個好老師，有點怪，亦有點神經質，但確實是個好老師，在一所非常傳統、只重視成績和紀律的中學裏，他是唯一關心學生有什麼興趣、夢想、拍拖了沒，重視心靈教育多於授課的異類。雖然他個子矮小，一點都不像反町隆史，但他是我心目中的麻辣教師。

不開心時 拍一拍手

幾年之後，他調離了我就讀的中學。再過了幾年，預科畢業前，有一天他突然回校探訪舊生和其他老師，沒見一段時間，他顯得更矮，好像縮細了半個碼，而且染了頭髮。我們還笑他將頭髮染得太啡，刻意扮後生。然後，就在我大學畢業那一年，有天早上電話響起，說他跳樓自殺了。可能長期抑鬱，受病魔困擾多年，承受不了工作壓力。亦可能太過想做一個好老師、好父親、好丈夫，其實早已心力交瘁。如果我年紀大些，再世故一點，前幾年應該察覺到一些端倪，但是我沒有。我只是想起他在課堂上說過，不開心的時候，疲倦的時候，就拍手。拍手有助血液循環，可以抖擻精神。同學們覺得他只是亂噏，但這一課，我是記在心底裏十多年。

言歸正傳，據聞《信用欺詐師JP．公主篇》在香港如期上映，受到一些影迷非議，畢竟電影本身是喜劇，演員接連過身，實在煞了風景。然而，最近數周，其實我也是懷着送別的心情，繼續追看三浦春馬另一遺作《錢斷情始》（おカネの切れ目が戀のはじまり）。三浦春馬只是拍了四集便自殺過身，電視台本身考慮易角重拍，或乾脆擱置此劇，但最後決定保留已拍攝部分，修改劇本為只有四集的愛情喜劇，以作紀念。用同樣的心情笑着觀看已故演員在《公主篇》的最後演出，也不是什麼壞事。散場時，或者拍拍手，將手掌拍痛，因為拍手有助血液循環，可以抖擻精神，就像倫太郎也叫病人將冰塊用力握在掌心裏，讓自己痛，「痛楚一定會完全消失的，然後，你受傷的內心，也一定會痊癒」。

不需要一生懸命

跟竹內結子合演過《沒有薔薇的花店》的香取慎吾，為悼念對方，日前在個人網誌寫道：「不需要一生懸命，一笑懸命就好。不堅強也沒關係，懦弱也無妨，活下去吧。」所謂「一生懸命」，即廣東話「搏命」和「頂硬上」，傳承自武士道的獻身精神，早已延伸到日本當代的職場和社會價值，影響相當深遠，要為公司賣命，將工作放在生命之上。其實「一生懸命」最初寫作「一所懸命」，古代日本武士獲主君賞賜領地，稱為「所領」。拚命守護主君所託付的領地，是為「一所懸命」，後人想到「一所」與「一生」同音，將意義昇華，變得更高尚，卻沒發現原來「一笑」都是同音。

一生太過沉重，亦何苦要受漫長折磨，或者，要捱下去，只有一笑置之。

而達子就是我們的時代楷模、時代笑匠。即使世界變得再壞，達子都會排除萬難，讓自己笑到最後。但願我們都有達子的機智和從容，熬過這樣悲傷的一年，一笑懸命。

文•紅眼

美術•張欲琪

編輯•林曉慧

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