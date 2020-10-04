我們其實不用那麼關心特朗普

美國總統甘乃迪遇刺周年紀念，老一輩的美國人會告訴你，聽到甘乃迪遇刺消息時身處何方，如何記得Walter Cronkite宣布甘乃迪死訊時抹眼淚；9‧11周年紀念，不少人都憶述當年他們在哪裏，目睹電視直播畫面中雙子塔怎樣倒下，如何被眼前嚇得目瞪口呆。

在排山倒海的breaking news的今天，不知他日有沒有人會憶述美國總統特朗普在Twitter宣布確診Covid-19時，自己身處何方，但可能會記得自己在社交網站上發了一個「哈哈」的emoji。

自2016年特朗普上台以來，全天候盯着他的Twitter已成傳媒工作，那些沒頭沒尾、不時連珠爆發的tweet弄得大家頭昏腦脹，也佔據了過去4年的新聞版面。美東時間2020年10月2日凌晨零時54分，那個確診宣布卻來得簡單，一點也不juicy。

特朗普這個tweet一出，大家紛紛探究總統候選人如果在大選日前一命嗚呼會怎樣；分析這個「十月驚奇」會怎樣影響選情以至中美關係自然少不了──畢竟現今講求breaking news之餘也講求instant view。美國傳媒紛紛追蹤特朗普感染路徑，仔細分析「白宮群組」。特朗普過去嘲笑人家戴口罩、吹噓自己不怕感染的言論自然為大家大書特書：確診前數小時，他才說疫情已見終點，中招似乎是「因果報應」的道德故事。

幸災樂禍的花生友紛紛在facebook上特朗普染疫的新聞打「哈哈」，甚至貼文祝特朗普早日歸西，惹來Twitter及fb封殺。不過，是福是禍還是言之尚早。英國首相約翰遜在疫情之初一邊「佛系抗疫」，一邊呼籲國民「要有失去至親的準備」，叫人連番反白眼，結果今年3月確診，更一度徘徊生死邊緣，他康復後的演說也一度令人以為他脫胎換骨，但其實一切如昔。巴西總統博索納羅屢說Covid-19只是「一點點流感」，他確診後惹來幸災樂禍之聲，但也似乎沒有改變了什麼，民望反而不跌反升。據上月Datafolha民調，其支持率有37%， 較6月上升5個百分點，也是20個月來最高。一些人也擔心，特朗普今次染疫安然無恙後，可以繼續大條道理淡化疫情。

大家心目中的特朗普

特朗普中招會如何影響美國大選難說，但可能沒多少影響大家心中的特朗普。經過2016年大選，自由派對特朗普心存警惕。眼見整個news cycle又被特朗普壟斷，自然又想：這會否是特朗普苦心經營的「十月驚奇」？導演Michael Moore便疑惑，特朗普一直慣性撒謊，為何大家要把這個確診宣布當真？大家也討論，民主黨總統候選人拜登悶聲發大財的策略似乎有效，不時失言的特朗普或者也想借這招低調一下。在確診消息鋪天蓋地前，特朗普正受連串負面新聞纏繞：《紐約時報》周初揭發特朗普2016年和2017年每年只交了750美元入息稅；特朗普在周二晚辯論中不停打斷對手及主持人，還叫極右組織Proud Boys「stand back and stand by」。

不過，你真的肯定那些是負面新聞？走出自由派的同溫層，看看特朗普支持者的Twitter，赫然發現另一個平行時空：特朗普不交稅是聰明，Proud Boys只是個被抹黑的「愛國組織」。且看看特朗普支持者DeAnna Lorraine的Twitter。她質疑特朗普直至周三辯論前一直安好，而辯論的「咪高峰及講台都是他們為他準備的」，她強調「只是說出我們在想什麼」。當不少主流傳媒都質疑白宮不保持社交距離、不戴口罩時，特朗普支持者繼續說口罩沒有用，「露宿者也沒有社交距離，也沒有口罩，也沒有勤洗手，怎麼他們沒有大規模死掉呢？」

很多人把這種「平行時空」歸咎於社交網。近日在Netflix放映的The Social Dilemma便極力渲染社交網如何操控了大家眼中的現實，甚至利用心理機制預測以至操控行為。特朗普的競選團隊2016年善用大數據找出潛在支持者，遠較對手希拉里只着眼選民政治取態這類數據更全面；後來鬧得滿城風雨的「通俄門」更進一步鞏固社交網的「無所不能」。

不過，沒有社交網和大數據前，陰謀論早已不陌生。1997年荷李活電影Wag the Dog已設想，競逐連任的美國總統捲入性醜聞，為轉移視線揑造一場虛假戰爭，令國民沉醉於愛國情懷，將性醜聞擠出新聞版面，令總統成功連任。Spin doctors（政治化妝師）也成為英美傳媒樂於報道的人物，總之一切都是spin，沒有事實。但特朗普的支持者真的只是活在社交網同溫層的「網民」而已？

弔詭的是，特朗普白宮的「透明度」一直十分高，因為上至特朗普下至白宮小職員也口沒遮攔，爆料不斷，人們也樂於追看這齣肥皂劇，一時是前任國務卿蒂勒森罵特朗普是白癡；一時是孤獨的特朗普每天看4至8小時電視；一時是白宮的反抗聯盟在《紐約時報》撰文誓言要阻止特朗普搞破壞；一時是特朗普的姐姐罵他是大話精。白宮彷彿中門大開，一本本爆料著作相繼問世，Michael Wolff的Fire and Fury、Bob Woodward的Fear、前白宮安全顧問博爾頓的The Room Where it Happened，特朗普白宮的花生多得目不暇給，到Bob Woodward今年再出版Rage一書，雖然大爆特朗普對疫情如何表裏不一，但大家其實早已有點「特朗普疲勞」，保守派一貫把爆料看成deep state心懷不軌的證據；對自由派而言，這些連串爆料也只是印證了他們心目中的特朗普而已。

社交網出現前，政治早成了有如《白宮群英》或《紙牌屋》的肥皂劇。前總統奧巴馬是懂得說故事的人，喚起大家的夢想，一直抱怨自由派不懂得運用語言的語言學家George Lakoff在2008年便深慶自由派終於出現一個會說故事跟國民溝通自由派價值的人。奧巴馬2008年在初選擊敗政壇老手希拉里，也是個扣人心弦的故事。特朗普2016年打動保守派選民，爆冷勝出共和黨初選和總統大選，其實就是奧巴馬的翻版，在支持者眼中是局外人挑戰建制的典範，那些粗野語言和隨機表演更能惹保守派共鳴。特朗普就職演說中的「這場美利堅浩劫（American carnage）就在此時此地結束」更說到保守派心坎去，正如奧巴馬的「The change we can believe in」：支持者愛填上什麼內容都可以，反對者也可以填上任何內容。

遠離政治肥皂劇 看看現實

於是，總統辯論愈來愈令人難以忍受。特朗普和拜登的首場辯論的七嘴八舌、慘不忍睹，特朗普看似沒有章法，但如果熟悉其支持者的關注，他反覆說的都是取悅支持者的關鍵詞。特朗普和拜登固然談不上有辯論，連真正交流也沒有，大概正是現實恰如其分的寫照。

社會分裂當然不是禁止大家用社交網便可，關鍵可能在於遠離政治肥皂劇，看看現實社會正在發生什麼事。就在特朗普宣布確診前數小時，亞馬遜首次公布旗下員工感染情况，旗下連同Whole Foods的美國前線員工自3月以來有19,816人感染，佔總數1.44%。亞馬遜在疫情中大賺，但倉庫不時傳出確診個案，令外界關注員工福祉，但該公司一直拒絕公布全面數據。特朗普染疫應該會得到很好的照顧，相信醫生不會為他注射漂白水，他也不用擔心付不起醫療費用，更毋須擔心隔離不能上班弄掉飯碗：我們其實不用那麼關心他。

文•林康琪

編輯•蔡曉彤

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