緩衝達人‧陳虹秀 逃離與揮劍 判決前，我做了一個夢

再次見面時，陳虹秀已剪成一頭及肩短髮。她與記者分享一個還未得知判決結果時做過的夢：夢裏她被抓到船上，看見滿船妖怪，身旁有一對男女不斷被虐打。成功逃離的她被告知一定要重返船上，逗留七天才能獲得自由。返回船上，男生已不見蹤影，女生也只剩一副枯骨。她撿起《風雲》裏的「絕世好劍」向面前的風火輪一揮，它便幻化成一個個毛公仔，夢裏的她心思思地揀選，要把哪些戰利品帶回家。

被捕後不驚恐 太多事轉移關注力

社工陳虹秀在暴動案被宣判表證不成立的法庭外，透露剛才獲釋時激動得忍不住哭了，面對記者圍訪，冷靜地表述這案件背後對在場如記者、急救員等其他角色的深遠意義，當時她並沒有告訴記者，她在庭上並不只是淺淺流淚，「係喊出聲嗰隻。走出犯人欄，我朋友跟我擁抱，那一刻已經喊，唞啖氣之後，再喊得大聲啲」，方才知道自己會舒一口氣，大哭折射的是面對審訊壓抑的壓力，「即是我都有，只不過沒理它，有其他嘢轉移了我的關注」。

國慶日早晨，約在她居住的屋苑附近見面，陳虹秀踢着拖鞋落樓，輕便隨性。去年八三一被捕後直至審訊提堂，經歷了十三個月未知的懸擱，回憶這段日子，她說「無乜恐懼過」，「我份人就係咁，少咗條筋？過程中我一路見到好多唔滿意的事，可能我好易被不公平、不合理的事轉移了關注」。甚少去感受自己感受的她，被捕經歷也不曾驚恐，在警署停車場與其他被捕者一同等待時只顧張望，看見有人想打電話、不舒服想看醫生沒人理，便舉手詢問。大批太子站被捕者抵達，只能一邊腳踢盛載個人物品的紙箱，一邊前行，陳虹秀便為他們雙手一直被緊綁索帶的不合理發聲。每被轉移到一間新警署就被要求脫衣搜身，她問表示只是循例的當值官，有什麼專業的評估，評估到她當時狀態很危險，「而且就算高度懷疑收埋了什麼，都不會脫埋胸圍底褲。就算真有需要，都是著番晒上面再脫下面，但要解釋到原因，不是你想點就點」。

在新屋嶺體會被捕者的恐懼

在原本用以扣留非法入境者的新屋嶺的監倉裏，深邃的囚室靠走廊的微弱燈光映照，身處其中，她雖然不怕，但終於切實體會到被捕者的恐懼，「當堂明白一個女仔在那個位置被人裸搜，旁邊有人出出入入，不知道哪個男哪個女，恐懼係幾咁大」。她走過時，有警員提醒男警離開，她感到帶着刻意講給她聽的意味，「你想想，過往咁多人，有無咁alert呢？」男警突然跑進如廁位置半開放的女倉更教她錯愕，「無論刻意還是不為意，見到他們整個思維不覺得是一回事。被捕者好多都不是進出開的，可以想像幾咁驚」。

這段經歷，她一直沒太在意個人狀况，甚至家人的夢魘也是到很後來才知悉。家人向她憶述她第二次被捕那天一個無法忘懷的畫面——陳虹秀因患有遺傳性高血壓，被噴胡椒噴霧不得不入院，手扣緊扣在牀沿的她靜靜躺着，「但對我來講，我睇唔到自己嘛，仲好舒服添，如果被羈留係無得咁瞓的，我真係賺咗」。那天的記憶，除了臉上久久不退的疼痛，就只有因病情獲恩准洗澡時，蒸氣將她身上化學成分揮發，看守女警吸入後傳出的陣陣咳嗽聲。

訪問過程中，陳虹秀的電話不止一次響起，有一次是與陣地連線工作有關。因為有過親身經歷，她關心更多或被忽略的細節，例如提醒安排下次與「細佬」（被告）見面的日子應有怎樣的考慮，想起自己第一天在庭上急速的心跳，「我經歷過，原來真係會有點緊張。正常不會想在開審的時間見，最好之前。因為即使不上庭作供，但心情真的會有影響」。她提醒對方要為最壞情况預備，也是她為自己曾作過的準備，「萬一罪成，有機會即時還押等報告」。

她確實曾以為自己會被即時還押，即使很清楚自己在現場沒與人群、只是與警察聚集在一起，肯定個人政治立場並無礙履行專業，在現場也不等於與其他參與者有共同行為，「我連開咪都睇住有無同警察疊聲先講，以我們所做的事，連阻差辦公你都不可以話我」。她知道客觀上社工可能被認為在拖延時間，但她反駁，如果警察真的按警察通例做事，舉了旗和有危機才開槍，拘捕時唔好拖住再打，社工根本無聲出。但總有人問，為何社工又不干預示威者違法的行為？陳虹秀解釋，的確有同工表示始終無法認同砸壞警車的行為，因此他們更要事前釐清哪些情况要介入，「都有討論過，如果私了，牽涉生命安危其實一定要干預，不理誰攻擊誰，不會理他們什麼立場都會幫。而純粹破壞物品，好知道那一刻講什麼都阻止不到，「如果真的要討論，要在事前事後，這樣做是不是為最壞後果作好心理準備呢？」理直氣壯，因此被控後她依然堅持落場。回憶提起擴音器再出發的第一次，她笑說開咪那一刻有點像曾溺水的人再次投身水中，「都有一下要克服，再之後就無事了」。「這就是我覺得最無奈的地方，你以前有做過什麼沒做過什麼，會好清楚有什麼不用擔心。」審訊前，律師告訴過她，勝算是「五五波」，因為不知道法官點睇。

作最壞準備 曾想像獄中生活

為免在毫無預備下被還押，她竟也倒過來先作最壞的準備。自從被控暴動罪，不論正職或是義務工作上，她一直都在安排假如有天不在，如何由他人接手，「這是煩的，無人做一份工諗住自己隨時會走」。而社工身分背後，她也有作為一個普通人的憂慮，「例如我都要供樓嘛，屋企都要畀生活費，好現實的問題」，原以為審訊後立刻能知道需否被還押，律師告知還要再等判罪，她便欣喜地數數手指，「即是話呢，要十一月先知，我到時仲有個幾月可以安排！」她盤算過在審判後的這段日子要如何執拾屋企，將迷你倉的東西搬走或賣掉。另一方面，也為入獄給家人朋友做心理準備，「在不同位置、安排上都會跟他們講，如果我不在要點做啊，他們就話唔使咁早諗喇。我話唔係，要咁早諗㗎，佢哋就會話唔好再講住喇」。每次到了這個關頭，她總耐心說，好嘅，咁下次再講啦。

「我一早已經問了，根據過往判刑結果，一般暴動不認罪坐四年，認罪就扣減三分一，兩年零八個月就係咁解。但八三一是咁多場暴動案件最嚴重的，一牽涉火，去到九至十年監禁不為過，魚蛋（革命）都是燒的士所以升級。」雖然親友與她都衷心相信一定無事，但她對獄中生活倒也想像過，「嗰時就諗住入面好多case跟了，可以幫手教下英文。女生比男生無咁多反修例案件，反而會是一般個案居多。我都接觸過一些坐過監的家長，背後好多故事，是好多嘢做的。當然啦，是講緊一個正常的懲教環境」。懲教環境如何，她預先請教過陳健民，「他說有曱甴，要冲凍水涼，後來再聽多少少，話會有好多皮膚病，要接受地下濕笠笠，你的腳、你的手會生皮癬。你問到時頂唔頂得順呢？真係唔知，適應環境要時間，到時要在昆蟲側邊行過……」強悍如她，也不怕直言恐慌，「曱甴我好驚㗎，個人好驚曱甴 ！」

夢的象徵

檢控程序的折磨，陳虹秀感受至深的是失去自由。她的手機鈴聲是陳奕迅的《歲月如歌》，每次響起伴隨的想像都是飛機翱翔的畫面。「旅行去不到，雖然後來因為疫情全世界都去不到，但我本來鍾意去旅行。」留港也是處處掣肘，每周一次到紅磡警署報到，下班時間地點不定的她往往要花錢搭的士趕赴，慨嘆許多被捕者即使最終被判無罪，審訊前漫長的日子都已被剝奪自由，甚至工作不保。有薪假期已用光的她，也在煩惱如何抽身回到法庭，希望陪伴同案另外七名被告聆聽結案陳辭。

「這幾年都發生好多事……有好多事都是冥冥中注定的。」陳虹秀的父親在二○一七年底過身，三個月後，她的上司也因病離世，工作上她要扛起兩個崗位的重擔，加上短時間內經歷兩個親密的人的死亡，她終於在二○一八年八月決定辭職，整理自己。加入現職機構不久後，反修例事件便開始了，「都好慶幸，特殊幼兒中心日日都要返學，我是主任，沒理由唔見人，未走的話我應該唔使做了」。

我懂得應對，他們呢？

「即使我自己都咁多情緒和煩惱要應對，我都叫識得幫自己準備，同埋被捕過程他們不敢郁我。你可以想像其他有被傷害，或者過程中好多事都不知怎辦的人會點。」她稱，例如很多人被捕後因律師一直不聯絡他們商討而覺得被遺忘，「因為警方一直過堂都沒資料，未有嘢可以做。律師的角度是，未進入司法程序好難解釋風險有幾高」。這段時間社工的介入，可幫忙釋除疑慮。而她自己，也是到了八月四日的審前覆核才知道控方提出什麼基本資料，後來呈堂的片段亦沒整理好是要對應哪名被告。開審前的一個月裏，她才以一星期一至兩次的頻率與律師見面。在最後關頭，她在獲宣布表證不成立的前一天，終於懂得為自己禱告，「那一晚大家都說要正能量，哪怕覺得是奇蹟。之前已經準備晒喇嘛，沒理由到最後一刻都唔幫自己祈禱吓嘅」。乾笑幾聲，「我就，真係有咁樣做嘅」。但在奇蹟發生的那一刻，她眼見親友在犯人欄外向她招手，身體還是一動不動，終於到休庭才站得起來，「那一刻想的是，佢哋仲係繼續面對緊個審訊，我自己行出去……」

要睜眼看清誰仍堅守法治

近年，社會充斥法治已死的哀號，陳虹秀在審訊過程中，還是觀察到值得欣慰的地方。她憶述，當控方傳召的警員聲稱她被捕當時掙扎，辯方問他有否聽到「要女警」的要求，警員說不。但在後來女警上庭作供時，解釋自己當時走過去的原因，說是因為聽到被告呼喊「要女警」，兩人口供有出入。「我聽到，都幾好，香港起碼未去到夾口供咁誇張。」

正義得以伸張的陳虹秀固然明白，在清楚自己沒犯事卻不能肯定會否罪成、聽到個別法官負責審理就覺得「死硬」，甚至一些荒謬的判罪結果和判刑安排，都說明情况多不尋常，「正常法治不會這樣的」。但另一方面，這次經歷讓她體會到還有許多人默默堅守崗位，不管如何，她認為都要繼續指出正確的法治精神是怎樣，什麼是公義。她心裏也有了預備，自己的個案隨時有可能被提上訴，「但我們不要被扭曲囉，不能因為看見荒謬的事就覺得法治是這樣的了 。那種絕望、無奈會令人不自覺妥協，也影響身邊的人，覺得都是如此啦，慢慢合理化了」。

那一個船上的夢，她告訴我後來有人為她解析：船艙就像她無法逃離審訊的困局，七天是神創造世界的時間，之後便能重生。夢中的男生代表行動力，消失象徵她感到人的行動力被剝奪；而代表創意的女生卻仍掙扎求存。面對困難時，陳虹秀潛意識是揮刀還擊，而一個個超乎現實的可愛玩具反映的是，她辨出世界的荒謬。

將集中協助被檢控者

訪問當天，記者佩戴腰包、背囊，預備隨時跟隨陳虹秀出動。見面時才得知，陣地社工不會出隊，並將在翌日開會檢討是否需要暫休。她解釋，因為眼見警察的策略已從人群聚集才驅散轉為一聚集就圍捕，而且突發事件無處不在，社工在場的成效不大，「看見你行蹤可疑就衝出來，或者是溝通上的衝突而發生事。除非我們社工多到無處不在，才處理到」。因此，他們將商討投放更多資源在協助被檢控人士的工作上，為律師與他們之間充當橋樑，幫忙提出疑問、梳理他們的憂慮和意願。「以前香港一直有一些幫助的組織，但我們現在的做法有點不同，跟律師有更多合作。」她舉例，以前犯事的小朋友是「斷正」被人拉，偷竊、打架、販毒，違法行為現在不知道怎樣界定，「比如你點睇一個人帶索帶、雷射筆出街，然後被人拉？嚴重到判他更生」。今天更要顧及，如不認罪，下一次不知道哪個官處理的考慮。

再一次暫別前，她笑笑解釋，在聞說多區有遊行的當天相約記者「愈早愈好」見面的原因，因她答應了與家人中秋聚會，說之前約了好多次都沒去。中秋晚上，即時新聞中，又看見陳虹秀出現在警署外支援的身影。那個溫暖的家庭聚會上，想她最終也是急急離場。

文˙潘曉彤

{圖 } 林靄怡、資料圖片

{美術 } 張欲琪

{編輯 } 王翠麗

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