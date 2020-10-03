創科神探：香港人的抗菌書包 

在四出搜尋後，創科神探終於掌握到最新情報，發現一款全新設計的書包，聲稱是市面上唯一AAA級抗菌書包，也具備懸浮減重和護脊功能。書包由香港新品牌CAMS製作，運用美國Microban抗菌技術，並經過CNAS（China National Accreditation Service for Conformity Assessment）嚴格認證，抗菌成分通過了歐盟殺生物劑法規（Biocidal Products Regulation），並在美國國家環境保護署（Environmental Protection Agency）註冊，聲稱水洗50次依然有效。

獨有懸浮減重設計 標榜護脊

「背包由香港人研發製造，獨有專利懸浮減重系統，能有效減重30%。」CAMS創辦人Kenny Ling補充，減重系統經西安交通大學機械結構強度與振動國家重點實驗室認證，效果優異；而書包以人體工程學設計，聲稱能保護脊椎不受壓迫，配合導氣槽設計，背着時背部不會感到侷促。

除了學童書包，生產商還有一系列具有減重及護脊等功能的時尚休閒商務背包，適合年輕人和商務用家。創科神探認為現在趁疫情緩和，秋高氣爽，最好是遠離繁囂的市區，放下積壓多時的悶氣和壓力，使用香港人開發的懸浮減重背包載着糧水、雨傘、相機、防曬和防護用品，到郊外行山旅行，呼吸新鮮空氣，絕對是賞心樂事。

文：鄒健宏（科學園科培網絡榮譽會長）