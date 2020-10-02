流浮山+白泥 逍遙自駕遊 鹹蛋黃之旅 歎創意海鮮

第1站：厴仔蟹、肥蠔 蓄勢待發

今次自駕遊，我們選擇從東鐵沙田站出發，經城門隧道、大欖隧道和3號幹線，先抵達流浮山，大歎海鮮餐和買土產之後，再驅車到白泥參觀碉堡和逛泥灘。此行全程約44公里，無論是跑高速公路還是鄉間小徑，都有很高駕駛樂趣。

流浮山以海鮮聞名，短短的流浮山正大街已有約10間酒家，因此又被稱為海鮮街。這天走訪的歡樂海鮮酒家，位於海鮮街前的迴旋處，旁邊就是小巴和巴士站，佔盡地利，一向旺場。但受疫情影響，早前被迫停業40天，主理人Paul說：「歡樂早在上世紀90年代初已立足流浮山，歷經金融風暴和SARS等大風浪，卻沒想過今次新冠病毒疫情影響如此巨大，停業個多月是前所未有的事。」

幸好近日疫情逐漸受控，生意開始見到曙光，周末入座率回升之餘，也再見老主顧專程來買外賣。不過，Paul大嘆一些時令海鮮季節今年注定失去了，「例如黃油蟹，最當造是農曆5至8月，可惜今年這段日子客人都來不了，店家今年也不入貨」。不過，Paul對厴仔蟹和冬季本地蠔的銷情有信心。厴仔蟹其實全年都有供應，但農曆9月左右會最當造，質素高之餘，價格又廉宜。而流浮山本區產蠔在秋冬季也漸肥，相信會吸引不少捧場客。

麻香瀨尿蝦必點 冰鎮鮑魚爽甜

除了客源，疫情對來貨物流也有影響。流浮山正大街盡頭有個小型碼頭，往常是內地海鮮登陸之處，每朝漁船駁艇靠岸時，各種批發、競價、包裝等活動十分熱鬧。但如今這些活動已因疫情而暫停，送來流浮山的海鮮改走陸路。這裏的酒家一向販售來自世界各地的海鮮，Paul笑說比起其他競爭對手，歡樂優勝之處在於除傳統烹調法外，一直鑽研比較創新和國際化的海鮮煮法，「例如我們的招牌菜麻香燒汁瀨尿蝦（時價，約$28両）用上日本燒汁烹煮，而冰鎮鮑魚用上味醂、清酒和料理酒等多種材料醃製」。其中泰國瀨尿蝦香口惹味，甜美燒汁和麻油香氣，跟蝦的鮮甜和爽彈肉質絕對是最佳組合，難怪成為必點之選。來自南非的鮑魚肉質爽甜，醃製秘方炮製出不同層次的味道，突破傳統醉鮑魚的藥材味，令人食指大動。至於蠔油燜煮的黃皮老虎斑魚扣，用來自印尼的黃皮老虎斑，魚扣（魚胃）重逾斤，燜煮火候得當軟腍入味。

■歡樂海鮮酒家

地址：流浮山山東街12號

查詢：2472 3450

註：流浮山正大街附近停車場每次停泊約$20起（不限時），在部分酒家用膳可取回泊車費，車位供應充足

第2站：海鮮街獨賣「隱藏版」蠔水

飽餐之後，到附近的流浮山正大街逛逛，是遊客指定動作。這裏還有多家海鮮酒家，記者試過小桃園海鮮酒家和明記海鮮酒家，兩家都以傳統烹飪手法見稱，用料新鮮，值得一試。推介小桃園的酸薑皮蛋、咕嚕肉和豉椒炒蟶子；明記的豉油王花竹蝦、上湯蝦配米粉底和蒸魚，都十分出色。

沿街有多間海產店，售賣各種海味乾貨和餅食手信，其中以蠔豉、淡菜、花膠、花生糖和馬仔（薩其馬）最多。這些店舖的對象顧客是遊客，因此購物前宜貨比三家。如果想買蠔類產品的話，待冬天蠔田收成時來買，選擇會比較多。街上店舖中，以裕興蠔油的門店最廣為人知，裕興是上世紀50年代在流浮山創業的蠔油廠，廠房現時已遷至白泥。該廠多年一直堅持人手製作蠔油，天然生曬，再以鍋爐慢火熬煮而成。

裕興銷售點以前局限在流浮山，現時已增加零售點，甚至在網上銷售。不過，專程入流浮山買也值得，事關裕興蠔油分「上等」、「特級」和「蠔油王」之外，還有一款小量生產的隱藏版「懷舊包裝」無招紙蠔水（$115），只在流浮山門店有售。蠔水顏色比較淡，質感比較稀，蠔味卻超級濃郁。（註：裕興蠔油營業時間不定，宜先查詢： 2472 4208）

離開裕興蠔油店，繼續前行，盡頭處可見一個小碼頭。這裏平日寧靜閒適，但一到周末假期則會甚為熱鬧，大批小食檔售賣魚蛋、炸蠔和豆腐花等小吃，頗具風味。另外有攤販在碼頭旁的空地晾曬和展銷各種魚乾、魚子和鹹魚等，記者曾經買過好幾次，質素都很不錯。鮮蠔產季期間，可以觀看蠔農採收和開蠔的情况，對於都市人而言是有趣體驗。但疫情期間留意，攤檔未必如常開放。

第3站：訪百年碉堡 漫步泥灘甜蜜蜜

離開流浮山正大街，沿深灣路、稔灣路駕駛約12公里可到達白泥。白泥與大嶼山大澳是公認香港欣賞日落美景的最佳地點，走訪前建議先到天文台網站查看日落和潮汐漲退時間（bit.ly/2G4G3XW），夏天日落時間大概在晚上7時，但冬天則可早至下午5時半。由於白泥所在為近岸泥灘，退潮時可以走到離岸比較遠的地方拍攝，水窪也可拍到倒影，拍攝效果多變。

如果到達白泥時間不是太晚，其實沿深灣路、稔灣路有不少農莊和釣魚場可以遊覽。另外，位於元朗下白泥55號的下白泥碉堡，也是值得一遊的特色景點。據政府資料，碉堡是香港唯一有確實證據證明與孫中山及其革命黨人領導的革命運動有直接關係的建築物，見證了香港在革命運動中所擔當的角色，約建於1910年，現已被列為香港法定古蹟。呈方形的碉堡，以青磚建成，樓高兩層，一樓與天台之間設有閣樓；另外牆有槍孔，用以防禦。附近原建有稻米磨坊和煉糖廠，但多年前已拆卸。想參觀碉堡的話，請留意開放時間或因疫情而變動，宜先查詢（2208 4400）。

白泥一帶的馬路旁，有幾條路可直接步行往泥灘，但深灣路和稔灣路十分狹窄，胡亂泊車容易阻塞交通，也有抄牌風險。其實附近的釣魚場、燒烤場和農莊都附設停車地方，例如稔灣路283A的鴨仔坑士多提供日泊服務，$30就可以在營業時間（下午2:00至晚上7:30）停車，是不錯的選擇。士多地方算是整潔企理，還容許寵物同遊，除了提供簡餐外也可以燒烤，不過服務不定時，建議先致電預約（9804 3042）。

從鴨仔坑士多沿小路步行約10分鐘，即可到達泥灘，到訪當天雖然不是周末，兼陰晴不定，但泥灘遊人也不少。由於有日落美景加持，白泥除了一直是情侶自拍或者影友帶模特兒來私影的勝地，近年更多了人來影婚紗照。深港西部通道通車之後，也有不少攝影愛好者來拍攝大橋和蛇口工業區的夜景。一家大小來的話，看看紅樹林水筆仔、彈塗魚、招潮蟹，也可樂上半天。留意踏足泥灘基本上必定濕腳，宜穿輕便服飾和防水鞋、拖鞋等。如果打算玩到黃昏甚至入黑，建議準備手電筒照明。

文：觀雲主人（clarencecch@gmail.com）

編輯：梁小玲

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