影像模仿再造 極速傳播 網絡迷因 你溝通到嗎？

迷因一詞來自英國演化生物學家理查．道金斯（Richard Dawkins）的著作《自私的基因》（The Selfish Gene），此書於1976年出版，當時他用代表「模仿再造」的希臘詞語mimeme，簡化而成meme，他刻意類比文化資訊傳播的方式和基因複製的方式，創造和基因（gene）呼應的詞語。道金斯提到「文化」是人類（與動物比較）所有異常事情的總和，而且會不斷複製，速度比起基因的演化快得多。他也用迷因這個詞代表文化傳播的單位，或模仿的單位。

「用錯」溝通不成反被取笑

道金斯在書中曾舉出迷因的例子，由音樂曲調、口號、衣服時裝，以至製作鍋子或拱門的方法，也可以是迷因。就像基因會藉着卵子和精子在身體之間傳播，迷因也會在人的腦袋之間，透過模擬再造的方式傳播。牛津英文字典為迷因定了另一個意思，迷因是圖像、影片、字句等等，多數是幽默的，在網絡上被用戶快速而廣泛地複製及傳播，有時會加入些少變化。中大人類學系畢業生衛天蔭提到，迷因是一種網絡語言，即「電腦媒介傳播」（computer-mediated communication），對比面對面的溝通方法，迷因是不同用戶在電子設備之間傳遞信息時使用的語言，我們在通訊工具用到的表情圖示（emoji）也是一例。

吉卜力劇照以外，上星期香港警察臉書專頁上發布的迷因圖片也掀起小風波。該專頁參考「會議室提案（Boardroom Suggestion）」製作有關欺詐電話的迷因圖片，當中提子問如果收到假冒內地官員的電話應該怎樣做時，橙和士多啤梨皆回答「收線」，而蘋果回答任由父母被騙，最後被拋出窗戶。然而這張迷因圖片本來的語境是諷刺公司高層與消費者想法有落差，前兩個員工提出對公司比較安全的建議，第三個員工提出比較貼近消費者但高層不喜歡的想法，這個誠實的員工就被拋出窗戶了。

讀文化研究的林兆榮和自稱「Meme librarian」的Joao介紹了一個迷因圖庫網站knowyourmeme.com，讓我們追本溯源，上述那張會議室提案的迷因圖片出現在2012年，原意是模擬著名遊戲商任天堂（Nintendo）的董事會會議，他們設計家用遊戲主機Wii U時，不願意加入玩家最想要的DVD playback功能。但在香港警察專頁的迷因之中，蘋果說了不對的話被拋出窗外，和圖的原意不同，引來網民取笑。

「無厘頭」帶諷刺意味

為什麼不同社群會對同一張圖片有完全不同的用法？Joao和林兆榮認為，迷因圖片並不像以前的知識種類，有一本完整的書，告訴你什麼代表什麼，而是靠多看迷因，才會慢慢進入使用那些迷因的脈絡，例如用《千與千尋》的那隻豬做迷因圖片，其實用了電影中變成豬、只顧吃喝的父母的意象，就像文本互涉的技巧一樣。Joao聯想道，「在後現代世界，所有東西都是散點，毫無背景，毫無脈絡」。林兆榮補充，「就像一堆散開的資訊，要用自己的腦袋把故事拼湊出來」。甚至再進一步，如果製作迷因，就要有脫離脈絡的膽量，因為很多時迷因的出現，其實是很「無厘頭」，經常「錯重點」，帶諷刺意味，而這正好反映在香港人用的迷因當中，有大量周星馳電影的截圖。

衛天蔭以人類學的角度解釋：「迷因是有層次的文本（layered text），可以簡單分為兩層，表面是圖像和文字，底下的是文化層次（cultural layer）。」她撰寫畢業論文的時候做了一個實驗，讓互不認識但經常使用迷因的人在通訊群組中用迷因對話，最後變成一種類似「圖戰」的東西，以圖片互相「抽水」，亦即取笑和諷刺對方，她觀察到研究對象由最初什麼迷因都會使用，到後來集中使用一個表情包，發現人們在對話期間，會慢慢建立一套社群規則。當中有兩個沒有使用迷因習慣的老年人，被衛天蔭當作對照組加到群組內，不常看迷因的他們完全加入不了對話。

反修例運動迷因 連結群眾

港大新聞及傳媒研究中心副教授傅景華指出，迷因很早就出現在社會運動之中，由2011年美國的佔領華爾街行動，到去年香港的反修例運動，迷因也是傳播信息的方法。他重申，迷因的傳播及演變方式有兩步，模仿（imitation）和溝通（communication），一開始用相同的圖像或符號，再加入少許變化，加入新的意思，讓他像病毒一樣散播開去（go viral），對於自下而上（bottom-up）的草根運動（Grassroots Movement），迷因特別重要。

在這些運動中，文宣是重要的傳播及動員工具，人們會用圖像來帶動群眾，而此時迷因這種傳播方式特別常見，「因為無名的示威者比較缺乏象徵性資源（symbolic resources），所以當他們要呼召行動（call-for-action）時，更加要模仿現有的符號」。傅景華以「和你X」作為例子，只要一用，示威者就會知道這很可能是由他們社群的人發起的運動，當中未經協調的意義（uncoordinated meaning），使那些活動組成一個連貫的社會議程（social agenda）。

迷因圖片 來得快去得快

衛天蔭也有同樣的觀察，她和傅景華同樣提到幾個例子，包括青蛙「Pepe」、連登討論區的「連豬」等，均成為這次運動的象徵，而這些迷因在傳播的過程中不停變化，也會被賦予新的意義，例如「Pepe」在美國本來是右翼人士的象徵，但來到香港卻象徵普遍參與運動的示威者。

傅景華補充，雖然使用迷因是一個不停模仿、再造的過程，但一定程度上，「這些迷因的社會意義會依附在傳播它們的人或事上」。所以在警察被指錯誤使用迷因一事上，「可能他們想做反向建立（counter framing），自然就會受到攻擊了」。衛天蔭也認為，在另一個社群，也有他們自己的迷因和迷因圖片，而正如一切的迷因一樣，來得快去得也快，一星期之後，已經不再有人談論了。

在電影剛誕生的時候，哲學家班雅明（Benjamin）說過，在藝術能夠以機器生產的年代，一種藝術形式的盛行就取決於它繁殖的能力。那在社交媒體盛行，人人手執一部智能手機的年代，迷因儼然成為來自最多人參與的文化活動，參加者遍佈世界各地，迷因每時每刻都在演化與傳播當中。

林兆榮和Joao提到，當年軟硬天師，以及周星馳的電影在香港興起，也有不少人不能理解，後來的研究讓我們知道「無厘頭」興起來自群眾面對九七主權移交、移民潮等大歷史轉折時的集體心理狀况，現在迷因的興起，會不會是另一個大時代到來了？這是否代表年輕人比較容易掌握迷因？又不然，衛天蔭解釋為什麼要用人類學的方法研究迷因，是因為想要明白，必先要「入鄉隨俗（go native）」。傅景華也提到，迷因是個流動、持續改變的過程，社交媒體的用家沒有界限，也不是一種機械式傳播，而每一個社群又有自己的文化屬性（cultural attributes），例如香港人的迷因會用廣東話，內容關於香港人地道的生活等。看來要了解迷因，必須親自走入文化大爆炸的現場，就像要了解朋友圈子inside joke一樣，除了走入那個圈子之外別無他法。

文：胡筱雯

編輯：蔡曉彤

美術：張欲琪

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