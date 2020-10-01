意國高跟鞋品牌「疫」市擴店

最近在香港逆市擴張開設新店的，有一向以簡約優雅而又舒適好穿為賣點的意大利高跟鞋品牌Gianvito Rossi。不過提起Gianvito Rossi不期然替其難過，因為Gianvito Rossi的父親Sergio Rossi於今年4月2日被新型冠狀病毒奪去性命，終年84歲，猶幸兒子早就自立門戶，並傳承了父親為女士製作高跟鞋的熱情。

設計貴氣 突顯工藝

說回Gianvito Rossi的新店，最近進駐了尖沙嘴海港城。據品牌透露，開設新店是品牌市場拓展計劃的重要一步，原因是對亞洲的奢侈品市場抱有正面的期望，因此想透過開設新店加強品牌在亞洲業務的影響力。新店的設計繼續與米蘭建築師Patricia Urquiola合作，概念沿用其獨特的裝飾元素，運用暖色調和明亮的飾面突顯品牌精緻的意大利優質工藝，裝潢用料也非常講究，如牆壁用上真絲天鵝絨，地板則用上威尼斯水磨石地磚及螺旋圖案設計的訂製地氈。家俬包括Bloomy真皮扶手椅、流線形的天鵝絨軟墊和黃銅桌子，配合淡粉紅色調的陳列架，讓鞋履產品置身於華麗優雅的室內佈局。店內空間非常寬敞，垂直流暢的金屬結構勾畫出室內空間的立體輪廓。

不過即使說到新店裝潢如何天花龍鳳，最重要終歸是鞋履本身，Gianvito Rossi來季在Tropea和Leomi鞋款（A）身上加上編織繫帶，精緻的編織細節及用色令高跟涼鞋既性感又帶點玩味，隱約流露歡欣喜悅的氣氛；裸色的Bree尖頭d'Orsay涼鞋及Martis軍靴（B）是品牌採用PVC為物料的鞋款，來季則引入全新的米色慕斯效果皮革物料；黑色的Freesia d'Orsay高跟鞋（C）的踝跟設計亦性感貴氣。另外，設計師將新的鞋跟設計置入Aura（D）、Aura Bootie及Aura Slingback鞋款，線條流麗的鞋跟有如當代雕塑藝術，沒有誇張做作的裝飾，簡約高雅的線條卻大大增添鞋形以至小腿整體美感，完全反映Gianvito Rossi那種含蓄而高雅的工藝與品味。

文：溫兆明

■查詢：Gianvito Rossi 2522 4001（海港城店）