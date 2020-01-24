Maria Grazia Chiuri 女人味新定義 針織Bar Jacket英氣瀟灑

1947年2月12日，Christian Dior先生於法國蒙田大道30號的沙龍上發布個人首個高級訂製（Haute Couture）時裝系列，一名穿著Bar Jacket和大傘裙的模特兒緩步而出，當時在場的美國Harper's Bazaar 雜誌主編Carmel Snow看到後，不禁大歎這造型為New Look，此話被傳遍開去，令這個造型一夜成名，也正式開拓了品牌的輝煌時代。

不同年代Bar Jacket設計

圓潤肩線、纖腰豐臀、提升胸部視覺效果，這些彰顯女性玲瓏曲線的設計細節，是Bar Jacket的標誌特色。Dior先生以自己的幸運數字「8」為靈感，聯想出hourglass（沙漏形）的輪廓剪裁，原意是將其設計成適合女性於豪華酒吧內啜飲雞尾酒的裝束，因而又名為「Bar Suit」，並藉此慰勉大家二次大戰後帶來的陰霾。這樣優雅迷人的設計，相比戰時簡樸粗糙的穿衣模式，相當具革命性。

縱然New Look的誕生備受矚目，但卻沒有討得所有女性歡心，反而迎來部分女權分子的抨擊。有指Bar Jacket 當中馬甲式的貼身剪裁結構，將19世紀時緊身束衣的風潮再次帶入潮流，像是重申了束縛和雕塑女性身體就是美的定義，因此當時不少女性走到巴黎和美國的街頭上，舉起標有「Burn Mr Dior」字樣的橫額示威，表達對此造型有物化女性之嫌的不滿。

不過，這些爭議並沒有埋沒Bar Jacket的風潮，在往後的數十年，它被歷任品牌設計師多翻改動和添加創新細節：如1961年接任創意總監一職的Marc Bohan，他精修套裝的整體剪裁，使穿者腰肢與骨盆間的S形線條更為突出；後來Gianfranco Ferré曾將其改成闊袍大袖的裙裝外套，傘形的衣襬搭配粗大的腰帶，溫柔典雅；出名風格浮誇極致的John Galliano，將兩肩改成斜膀設計，下襬更縫上荷葉邊，層次豐富同時充滿立體感，猶如舞台戲服般華麗搶眼；喜歡簡潔內斂的Raf Simons接棒後，Bar Jacket的剪裁相反地變得筆直堅挺，剛中帶柔的氣質更顯時尚摩登。但即使款式變化多端，Dior先生對於突顯女性曲線身段的設計理念，在不同設計師的演繹下始終清晰可見。

恤衫領帶 呈現獨立個性

作為品牌首名女性創意總監的Maria Grazia Chiuri，自上任以來一直將女權主義掛在嘴邊。生於1960年代，歷經第二波女性主義（Second-wave feminism）的她，對於性別議題有如此的強烈情感也不是沒有道理，而今年於秋冬季度推出的針織版Bar Jacket，舒適不拘束的設計，不禁令人聯想是否與其女性主義觀點有關。

採用柔軟的針織面料，厚實的羅紋雖然硬朗英挺，但剪裁線條比以往更緩和放鬆，活動上也變得靈活，微微收腰的廓形搭配全黑的設計，整體沒有性感嫵媚的感覺，反倒流露一股沉穩冷酷的氣質。秋冬時裝展上模特兒穿起這身套裝時，內裏更搭配了恤衫與領帶，率性瀟灑，呈現出獨立堅強的個性。

將品牌經典翻新設計是常有的事，但要在注入新元素同時保留原有的靈魂特色，往往很難拿揑與平衡。像Bar Jacket這樣講究線條輪廓的設計，如要摒棄原本細腰豐臀的標誌，未免與Dior先生的設計初衷背道而馳。Maria Grazia Chiuri今次推出這柔婉休閒、掙脫以往予人拘謹印象的針織款式，除了展現出她擅長利用不同物料實驗的創意外，也許亦是她在feminine（女性化）與feminist（女權），束縛與解放之間取捨過後得來的答案，這亦令我們反思：稍為展現女性身體特徵的剪裁，是否等於有違女性主義的原則？

查詢：Dior 2524 8277 （Landmark店）

文：康詠然

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

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