品茗邀月 樂享中秋 月餅配茶 完美互補

茶的歷史源遠流長，不同文化孕育不同的品茶方式，日本人欣賞泡沫濃厚的抹茶，西方人喜歡加糖加奶；而華人傳統則愛熱水泡茶，細味各種茶葉原有的個性。清雅的茶香，正好平衡月餅餡料的甜膩，在中秋之夜，一壺好茶必不可少。

榮源茶行市場推廣經理王詩雅（Celia）指出，茶一般可按湯色分成七大類：綠茶、花茶、白茶、紅茶、黑茶、黃茶、烏龍茶，當中黃茶產地少，較不常見，而不同口味的月餅，搭配濃淡不一的茶類，也可提升月餅的食味與質感。

清鮮白茶 突出蓮蓉醇厚

傳統蛋黃蓮蓉月餅：普洱茶、烏龍茶、白茶

【品種】烏龍茶（烏龍、大紅袍、單叢、鐵觀音）；黑茶（普洱）；白茶（壽眉、銀針白毫）

【效果】普洱茶屬黑茶類，與烏龍茶一樣茶味較濃，搭配同樣味道濃郁的蓮蓉月餅，有助緩解當中的甜度與油膩感。不好濃茶者，可試試搭配白茶，其茶底毫香清鮮，滋味回甘，能突出蓮蓉醇厚順滑的質感。

蓮蓉月餅又有黃蓮蓉與白蓮蓉之分，前者將蓮子連衣炒製，帶陣陣焦香；後者則沒有留衣，色澤和香味均相較清淡，然而兩者甜度相差不大，搭配相同茶類便可。

另外，普洱有分生熟。生普洱是指陳放於天然環境下，不經人工發酵處理的茶葉，外觀呈淺青黃色，茶湯洌清；而熟普洱則在製作過程中經過「渥堆」，即在高濕環境下翻堆發酵而成，外觀色澤較深，滋味醇滑。Celia指生普洱所含茶多酚較活躍，有助消滯解膩，尤其適合搭配油脂豐腴的雙黃或三黃蓮蓉月餅，但對於胃功能弱或長者，宜選茶多酚成分較低的熟普洱，減低胃部的負荷。◆

花香普洱 減五仁飽滯

五仁月餅：普洱茶、紅茶

【品種】普洱茶（野生普洱青茶）、紅茶（古樹紅茶、不知香紅茶）

【效果】上述紅茶及普洱品種帶果味或花香，匹配五仁月餅餡中堅果的甘酥味道，Celia指這類深色系的茶葉蘊藏較高比例茶多酚，有助促進消化，減輕食用堅果後的飽滯感。

忌：烏龍同屬深色系茶類，但由於當中茶多酚的比例較高，容易「削胃」，喜歡吃五仁月餅的以長者居多，他們一般腸胃功能差，因此不建議搭配飲用。◆

濃醇普洱 不奪豆沙甘香

豆沙、芝麻月餅：普洱茶

【效果】一般口感豐腴的月餅，如豆沙或芝麻餡，均適宜搭配普洱茶。雖然普洱味道濃醇，但其茶味只會於口腔內短暫停留，不會搶走月餅應有的甘香。◆

回甘紅茶 緩解奶黃餘韻

奶黃月餅：綠茶、紅茶

【品種】綠茶（龍井、碧螺春）；紅茶 （古樹紅茶，老樅紅茶）

【效果】綠茶或紅茶的味道會於口腔逗留較長時間，有助緩解奶黃月餅濃香強勁的餘韻，也可避免一次過將所有甜味帶進喉嚨，令人不舒服。不過有些人不喜歡紅茶的苦澀味，相比下清香的綠茶或較合適，隨個人喜好選擇即可。◆

清香綠茶 除冰皮「糕粉味」

冰皮月餅：綠茶、花茶

【品種】綠茶（龍井、碧螺春）；花茶（茉莉、玫瑰、菊花）

【效果】綠茶與花茶味道清香，有助去除冰皮的「糕粉味」和飽滯感，突出內餡的香甜。

忌：搭配烏龍、普洱這類濃茶，容易蓋過內餡味道◆

茶色通透為之「靚」

選對茶，還得買靚茶葉。Celia表示，一般冲泡出來的茶色夠通透，不渾濁，從玻璃杯中可從一面清晰地看到另一面，如此茶葉便可定義為「靚」。然而，除了靠外觀判斷，最重要是茶味符合個人喜好，購買前應先於茶舖親身品嘗，價錢愈貴的茶葉並不代表愈好，只有鼻聞其香、口嘗其味過後，找到自己真正喜歡的茶品，才稱得上好茶。

●榮源茶行 - 查詢：2889 2352

文：康詠然

編輯:梁小玲

美術:謝偉豪

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