Double F：日劇教會我的事情

對我這代人來說，日劇當屬啟蒙。我的私日劇名單第一位《東京愛情故事》，算是戀愛啟蒙，全城不值莉香付出真心，而得不到回報。年紀稍長後重看，看到愛情以外的其他無奈，包括要不要堅持自己，無懼他人目光。而後來的《悠長假期》、《戀愛世紀》也呈現了各種都市愛情觀，都很經典，卻還是沒有《東京》那麼叫人惋惜。

30年前 日劇已觸及女性職場處境

前陣子大紅的韓劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》，甜密又虐心的愛情外，反映了女性在職場上面對的不公平處境。30年前的日劇就多有觸及女性職場處境了，朦朧間還記得宮澤理惠飾演的澤木翼在《東京電梯女郎》裏怎樣平衡生活、職場與戀情，後來又有《庶務二課》，同樣都是女性怎樣在細碎日常中不妥協，對抗社會既定的規條，劇集好看在沒有什麼大事，都是在小事中扺抗，去化解外來的壓力。

想來成長每一階段都有日劇的影響，同情《沒有家的女孩》主角的同時，也提早進入理解社會的殘酷。到讀性別研究時重疊着Last Friends的播映，原本可愛的野田妹上野樹里，一下子反轉形象，飾演女兒身男兒心的瑠可，將那種迷惘與壓抑完全表達，劇中各演員扭曲的感情，都關於充滿棱角的人們要如何互相守護與相處……

第一部看的竹內結子的日劇，大概和這城裏的人一樣，都是當年大台播的《巨星夫婿》（女婿大人），一下子就被她的笑容吸引，除此也沒有什麼特別的留在記憶裏；更喜歡的是多年後的《血色草莓夜》，雖然竹內結子被說在劇中演出近似天海𧙗希，但也證明她有種職場女性的獨特氣勢。日劇的情意結是，在多年之後，你看着每一個演員在不同角色中改變，有的嘗試放下先前的形象，飾演與自己自身人生經歷相符的新角色，而你自己的人生也一樣改變了，用新的目光去看他們。

所以總不應慨嘆那些演員怎麼老了、怎麼臉頰下垂了，因為重疊着這些演員的成長、變老，看日劇的這一代人也在改變，可惜的只是再也不能慨嘆竹內結子在某一套劇裏演得好了、演得壞了、臉容有了什麼改變，因為她在人生盛年離去了。

一如日劇的盛年留了在心中。

文:方太初