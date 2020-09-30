秋拍開鑼走親民風 佛像法器相輝映 大發慈悲

10月份，先由邦瀚斯和蘇富比打頭陣。邦瀚斯近年徵集不少珍貴的西藏古物法器，造工精緻無比；而蘇富比中國書畫部則繼續徵集吳冠中珍罕畫作。這些珍品不但估價有吸引力，背後的故事亦趣味無窮。

A 明朝佛像 估價65萬

邦瀚斯的佛像近年常受關注，佛像、法器是其得意範疇。今季一款西藏16世紀作銅鎏金釋迦牟尼佛像是焦點拍品，用放大鏡觀察其衣服上的紋飾造工精巧，估價約65萬港元，比去年10月拍賣會中動輒過千萬港元的佛像，在價格上對買家施予更多「慈悲」。

該行佛像專家，印度、喜馬拉雅及東南亞藝術全球負責人兼亞洲區執行董事Edward Wilkinson相信，西藏16世紀作銅鎏金釋迦牟尼佛像是明代作品。

永樂皇帝對藏傳佛教充滿熱忱，激發當時工匠努力鑽研技藝。設計師或會針對地回應帝王的審美取向，盼討其歡心。雖然，暫沒證據指它曾被送贈予皇室，但其面容圓潤、面露微笑、雙肩寬闊、耳垂厚重等人性化設計，屬當時頂峰的代表作。

而另一件密宗儀軌法器鐵鋄金銀骷髏杖亦極珍罕。不少閻魔護法造像會高舉此杖，象徵閻魔護法主宰死亡、終結輪迴的駭人威力。在充滿痛苦的時代，其消除業力、終結輪迴痛苦的能耐或許能吸引藏家。此法杖工藝精絕，柄上有金銀相間的細密卷草紋；杖頂有一個粲然而笑的骷髏，用來威嚇魔鬼、降伏惡靈，大英和大都會博物館都曾收藏類似款式。它和西藏16世紀作銅鎏金釋迦牟尼佛像「一動一靜」，互相輝映。

●邦瀚斯誠虔韻映拍賣會

日期：10月5日

地點：香港太古廣場一座20樓

查詢：www.bonhams.com●

B 首現市場吳冠中作品

吳冠中作品每季都吸睛，不少珍品估價逾億港元。今季，一批曾由著名畫家朱德群珍藏、從未在市場亮相的吳老作品，估價約2000多萬港元。1936年，17歲的吳冠中在兵營結識朱德群。吳本來想讀工程，朱卻鼓勵他投身藝壇，成就一代大師。今季的作品中，有吳首幅用全景構圖的《山城重慶》及曾參加巴黎首展的《原始林》。兩幅作品是當年由吳親自贈予朱，在今次拍賣會中由朱的家屬賣出。

《山城重慶》風格和《雙燕》等一類江南山水風格不盡相同，建築物緊密得令人透不過氣。蘇富比中國書畫部主管葉卓敏說《山城重慶》畫面密而不亂，正中的樓梯引導觀眾由山腳拾級而上進入山城，打破畫面密不透風的壓迫感。建築群依山而建，前景具象細緻、後景虛化抽象，相信這是吳逐步過渡至抽象風格的記號。「他抽取事物最美之處畫出來，見證慢慢踏上抽象之路。」

畫作雖以灰色為主調，卻妙用彩點令畫面增添生氣。葉卓敏說這批畫作不但畫功高超，還蘊含吳和朱的友情。她說兩人在藝壇並肩奮鬥，10多年間情同兄弟。後來分別在不同時期留學法國，數十年後才重聚。據說吳一次往歐洲寫生，親手帶同《山城重慶》往當地送給朱。

●蘇富比2020年中國書畫秋季拍賣會

日期：10月8日

地點：容後公布

查詢：www.sothebys.com/zh-hant

文:呂一心

編輯:廖偉龍

美術:謝偉豪

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