Bulletin：唱片音響期間限定店 經典雲集

【明報專訊】不經不覺，MoMA Design Store進駐K11 Musea已一周年，引入「The Record Shop」期間限定店，展出由 Andy Warhol、小野洋子及 Raymond Pettibon 等大師設計的經典唱片封面，部分精選唱片包括由 Kurt Cobain 主音的傳奇樂隊 Nirvana 於 1991 年發布的Nevermind； The Beatles「有史以來最偉大的專輯」、將實體專輯設計發揚光大的Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club；還有 The Rolling Stones、Pink Floyd、David Bowie、Joy Division、Joni Mitchell、Bob Dylan 及 Bruce Springsteen 別具意義的經典唱片等。