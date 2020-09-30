奶茶兄弟 動畫留住茶記日常

Be milk tea：如奶茶，日常茶記飲品，經過「奶茶通俗學Milktealogy」崔氏孖兄弟6年創作，化成漫畫、書本、文創精品，以至剛獲獎項的動畫短片。不同版本的奶茶，箇中茶香奶滑，還透着兄弟倆對本土茶記文化傳承使命的濃濃氣息。

濃淡奶茶 各有所好

9月某日的三點三，記者跟隨崔氏孖兄弟——阿哥Haze和細佬Long，走入港島一間老字號茶記，只見他們與收銀阿姐交換過眼神，便自然地步向靠窗邊的卡位。甫坐下，未及細看餐牌上下午茶ABC餐是什麼，侍應阿叔已趨前準備落單，患有選擇困難症的我稍為猶豫，孖兄弟拋下一句「照舊」，阿叔已經走遠；正當我決定「柯打」豉油雞髀餐之際，阿哥的西多士、細佬的沙嗲牛麵連兩杯奶茶已經上枱。

「你們喜歡的奶茶口味有不同嗎？」呷着「茶走」的記者抱着「孿生兒心靈相通」觀念好奇地問；兄弟兩人的外貌，驟眼看來極相似。「我平時飲慣淡味的。」細佬輕柔地回答。聲線較粗豪的阿哥則說：「我喜歡整體平均偏濃，回甘有奶味，齒頰留香那種。」一種飲品，兩種滋味，見奶茶如見人。

水吧師傅 匠人精神

自言飲奶茶飲到上癮的孖兄弟在2014年創立了「奶茶通俗學Milktealogy」facebook專頁，以通俗、幽默風格的漫畫，講奶茶以至本地茶記的飲食文化。網絡世界可以招聚同好者，但滿足不了他們對奶茶文化的求知慾，阿哥說：「我們覺得，民間是不是有責任將奶茶、茶記的歷史記錄下來？我們是不是應該為自己喜愛的奶茶做一些事呢？」於是兩兄弟坐言起行落區做研究，使命感的種子亦由此萌芽。「反正我們每日都要飲一杯奶茶，何不走訪18區不同的茶記？」兩人異口同聲說。

你以為他們是品茶試吃影相打卡放上網寫句「奶茶好飲、西多好味」的「呃like」之流？大誤也！「每個社區總會有一兩間給街坊『打躉』的茶記，當大家品評某店的奶茶是否好飲，又有否考慮到該店與當區的人的關係？」如服務上班族的中環區，濃郁奶茶有助提神；長者眾多的土瓜灣，奶茶口味則偏淡，純粹讓他們「過口癮」。阿哥解釋：「奶茶是東西文化融合象徵，要探究它的文化根源，即是它的味道，便要由冲這個味道的水吧師傅開始。」細佬續說：「水吧師傅是一門值得受尊重的專業，即是日本稱之為『匠人』精神，可惜絕少有文獻紀錄。」阿哥說：「跟水吧師傅、老闆『吹水』，是早期落區時最開心的事。每間店都有自己的故事，即使我們未必能幫忙傳承，起碼可以留下紀錄。」這邊廂他們記錄，那邊廂一間又一間茶記結業，既是租金問題，也可能後繼無人，亦因為空櫈太多……「是不是要到舖頭光榮退休，大家才來打個卡加句『以後吃不到了』？我們覺得最遺憾的是，不論紀錄做得多快都好，都追不到小店消失的速度……」阿哥言畢，大家都靜默了。

茶記不是遺產 是文化

以上對話內容真人真事，唯獨首段是記者幻想置身於動畫短片《下午茶之狂想曲》的茶記場景中，情節如有雷同，實屬內容介紹。「我們將『奶茶通俗學』的多格漫畫動畫化，加插配樂、聲效、人聲VO。故事圍繞在茶記下午茶發生的日常事，分成不同主題的3分鐘『杯麵番』超短篇劇陸續上架。」身為監製的阿哥說：「我們想講的不是共同回憶，而是共同體驗。茶記不是文化遺產，是仍然存在這個城市裏的文化，要令到茶記文化持續並成為潮流，是我們最想做到的。」

兄弟倆在中學畢業後製作過第一套動畫，深明做動畫成本高、花精神又花時間。「有一種熱誠驅使我們去做，就是我們有多愛茶記文化，有多愛這個城市，讓世界看到香港也有優質的動畫。」阿哥說得熱血：「我們愈go viral（散播開去），就可以愈大聲去講，將我們本土文化告訴全世界！」

如果要在奶茶和動畫之間二選一，他們會怎樣選？左撇子阿哥苦思良久答道：「真的好難選……我想會選動畫。」慣用右手的細佬卻不假思索說：「我選奶茶。如果我先選奶茶，他一定選動畫。」何解？兄弟齊答，「只要我們選不同的，最後都會合作。好像兩隻手一齊拍是最鏗鏘有力，兩兄弟永遠是夾埋一齊最好玩！」

文：魏雋

編輯：劉家睿

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