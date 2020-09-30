e精選：最強32:9曲芒 打機不眼攰

韓國Samsung旗下Odyssey電競系列最新推出的G9、G7和G5，都是支援1000R曲率的顯示器。或許大家對於1000R這個名詞不熟悉，其實它是廠方新計算出的屏幕曲率，這個曲率的計算方式是畫出一個半徑1000毫米的圓圈，而圓周上的曲率便稱之為1000R。根據廠方的研究，一般人打機時，眼睛都會與顯示器距離1000毫米，因此只要將顯示器的曲率製作成1000R，用家無論是望前、望左及望右，眼睛與顯示器的距離都相同，聲稱能減低長時間打機時的眼睛疲勞。其中，G9及G7更取得TÜV Rheinland所頒發的眼部舒適（Eye Comfort）認證。

支援1毫秒反應 減畫面撕裂

作為最新推出的1000R產品，廠方亦特別在G9及G7中配備同廠電視使用的高階QLED技術，令色域進一步提升，達到sRGB的125%，相比一般屏幕，其顯示的顏色也更加亮麗及鮮艷。而這兩個屏幕支援HDR1000和HDR600，用家可以透過顯示器看清光位及暗位的敵人動向，更早作出部署。而作為旗艦級的G9，使用49吋32:9超廣闊曲面顯示，視角等同將兩個傳統16:9的顯示器並排放置，而部分支援的遊戲更可看到比一般16:9更廣闊的畫面，而並非只將畫面拉大，更易看到敵方舉動。至於G7則分別設有32吋及27吋，顯示比例為16:9，適合家中無法放置大顯示器的用家選擇。

為了提升打機效果，G9及G7同樣支援1毫秒反應時間及240hz刷新率，而為了進一步提升畫質，兩部機都支援NVIDIA G-Sync Compatible和Adaptive Sync on DP1.4，只要使用的電腦顯示卡及遊戲支援這兩個功能的其中一個，便可令高速移動的畫面更加順暢，同時能減低起格及畫面撕裂的問題。至於相對入門的G5，雖然屏幕只有144hz刷新率，但亦有1毫秒反應時間，對於業餘玩家來說，都是不錯的選擇。

●售價：$14,980（Odyssey G9）、$5580起（Odyssey G7）、$2880起（Odyssey G5）

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