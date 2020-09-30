Watch News：輕巧運動表 搭載超級石英機芯

100％瑞士製造Breitlight物料

品牌在2016年自行研發出獨家輕質高性能聚合物材質Breitlight，這種材質不但堅固，且非常輕盈，比鈦金屬輕盈3.3倍，比精鋼輕盈5.8倍，不但抗磁，而且具有熱穩定、抗過敏、高度抗刮擦，抗拉伸變形和抗腐蝕等特質。100％瑞士製造的Breitlight，觸感亦比金屬溫暖，輕微的紋理效果令其外形更為獨特。此物料最近應用到Endurance Pro腕表上，腕表另搭載設有溫度補償調節機制的SuperQuartz超級石英機芯（Breitling 82機芯），經COSC瑞士天文台認證，精準度為傳統石英機芯的10倍。

運動過程追蹤心率

腕表設計靈感源自品牌令人懷念的1970年代Sprint腕表，設有脈搏計，亦兼顧輕盈重量，非常實用。Endurance Pro新表設計便採用具有當時特色的亮眼色系，提供白、藍、黃、橙或紅色選擇，配搭同色調Diver Pro橡膠表帶，兼顧喜歡運動的男女需要，能滿足嚴格鍛煉的挑戰同時，也符合日常時尚穿搭。

每款腕表均設有黑色表盤和黑色雙向旋轉表圈，刻有東南西北（E、S、W、N）4個羅盤方位。表盤內圈標有實用的脈搏計刻度，讓使用者易於在運動過程中追蹤心率。腕表直徑44毫米，時針和分針均塗有Super-LumiNova熒光塗層，而除了小秒盤，另設有1/10秒和30分鐘計時器，清晰易讀；其防水性能達100米，提供兩年保養。

●查詢：2295 1088

文:張曉冬