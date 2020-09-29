親子筆陣．特教樂與路：離開安舒區

偉強3年前在我校畢業後，便到展亮技能發展中心修讀西餐課程。因為他喜歡吃又愛烹飪，所以特別投入課堂。每一款新菜式，他都會回家試做，雖然味道跟在課堂做的有點差距，但家人都樂於當「白老鼠」。那兩年，訓練中心都會安排他在一些食肆實習，可是，每次總不是他預期……

偉強小時候患腦積水，手術後影響四肢協調。活動雖尚算靈活，但若要蹲下、爬高、搬重，他便有點吃力。第一次實習，他興奮無比，以為有機會拿起鑊鏟做菜了。可是從第一天起，他只負責洗碗、清潔爐具、搬運食材等工作，他手腳不夠俐落，往往被師傅批評。他向導師反映，導師回應是：「偉強，廚房每一個工作崗位都需要學習，師傅的批評要學習接受。」

不習慣廚房「粗言」反招罵

廚房內最常聽到的「共通語言」——粗言俗語，也令偉強十分抗拒。他總不明白，為何師傅總要說粗言，好端端一個問題，總要加上難聽的「助語詞」。有時，他會皺着眉，回敬一聲「噫」，師傅被他突如其來的無禮反應觸動起來，罵個狗血淋頭。偉強跟外祖父母投訴，兩老當然明白他；但同時發現孫兒太自我，不懂從別人角度思考，吃虧的一定是自己。外祖父勸誡：「廚房工作的差不多全是男生，這是他們慣用的語言，慢慢就會聽慣。」第二次實習，偉強學懂了，縱使聽到粗言都不再作任何反應。

可是，他抱怨工作吃力又單調，開始提不起勁，效率更低。師傅要求把所有碗碟洗好才可以吃飯，眼看別的實習生已經吃午飯，但他還在工作。結果，午飯變了下午茶；也試過午餐被放置太久，被誤當剩飯而扔掉。社工問他：「團隊講求效率及紀律，你覺得自己做事的速度如何？」偉強不願回答，但他知道問題所在。

偉強在訓練中心畢業後，社工先後介紹幾份廚務實習，他都婉拒了。機緣巧合下，學校剛好有一份文職工作。在學校辦公室工作，同事對這位舊生特別包容，樂意教導，他又願意學，適應好像沒大問題。他的工作效率確實跟不上大隊，同事就下調工作要求，又或調配一些簡單的事務。日子一久，變成了偉強的安舒區。

「不想委屈自己」成改變動力

一天，我在休息室問他：「工作應付如何？」

偉強說：「很簡單，但很悶。我……還是想當廚師。」

於是，我介紹他跟義廚做義工服務，大伙兒包糉、做月餅、派送食物等。他漸跟義廚熟絡，訴說過往不愉快的經歷。義廚勉勵他，也嚴肅指出他的謬誤。「你這些處境或困難每個人都遇過，算得上什麼？有誰不是從低做起？你不是唯一，不同的是你選擇如何面對？你認輸，以後就只能委屈自己。」偉強心想：「我不想委屈自己。」

今天，他終於決定離開安舒區。他對我說：「下班後，我會到快餐店面試。」我相信那份「不想委屈自己」的動力，驅使偉強改變。

文：譚蘊華（特殊教育老師）

作者簡介﹕擔任特殊學校老師逾廿載，現任教於香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類」的精神。

[Happy PaMa 教得樂 第313期]