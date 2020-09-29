好人好事：港媽為基層解囊 助孩子網上學習

6孩之母Korbut，就自費購買100部平板電腦，捐助給有需要的學生，讓他們的學習機會不被剝削。這個愛心召集得到不少有心人協助，由構思到實行僅用了短短一個月，已將數十部電腦送到基層家庭手上。Korbut深信知識改變命運，也想社會上更多人明白施比受更有福的喜樂。文：顏燕雯

今天是第2階段復課的日子，全港學生都要背上書包回校上學去。縱使實體課已全面展開，但網上學習並沒有完全停止，有些學校繼續在下午安排網上教學。很多家長早已為孩子添置平板電腦、打印機、手寫筆……希望孩子在家上課時，擁有理想的設備和環境。

兒子弄壞平板 啟發捐贈計劃

擁有6個孩子的媽媽Korbut Wong，也跟其他家長一樣，準備了上課用的平板電腦。但實踐「窮養孩子」的她，並沒有為子女安排「一人一機」，平板電腦要輪流使用。直至8月的某一天，即將升中一的兒子弄壞了平板電腦，「我本來想讓他繼續用，可是那平板真的破爛得無法再用，怕會弄傷手，所以才想到要買一部新的」。因為這次經歷，令她想起那些經濟有困難的家庭。「到底我們的社會是否人人負擔得起一部電腦？學校和政府的資助和津貼又是否足夠？」一連串的問題在她腦內縈繞，翌日她決定要自掏腰包，買100部iPad送給有需要的人，折合起來約需數十萬元。

Korbut自言不是什麼大富之家，丈夫是會計師，自己從事工作時間較自由的精油行業，一直以來教養孩子的原則都是應買則買，絕不揮霍。「我跟丈夫說，拿數十萬元出來會『肉赤』，不過就是因為『肉赤』，所以更覺得這件事做得有價值。我希望這個行動讓更多人看到，畢竟我一個人的力量有限，我想有人看到這個故事後受啟發，從而用自己的方式幫助其他有需要的人，把這份愛傳揚開去。」

伙拍慈善機構 盼捐得其所

由於對捐助方法毫無頭緒，Korbut便在其facebook專頁上呼籲。想不到構思一出便一呼百應，有人建議她找慈善團體幫忙，更有人說出自己難處，請求她捐助平板電腦。Korbut希望幫助真正有需要的人，經過一輪篩選後，她找到兩個可以信賴的機構：「同心圓」和「關愛動員」，透過他們協助尋找有經濟困難的基層家庭學童。雙方多次開會溝通，訂立一些申請條件，例如受惠家庭的家長需要參加「同心圓」舉辦的家長課堂，為自己增值；小朋友也要在使用平板電腦一段日子後，拍一條片段給社工和Korbut，告訴自己通過網絡學會些什麼。「這些條件都是想讓我們更清楚知道，他們有否好好利用這部平板電腦。」Korbut說。

在捐贈計劃的實際行動中，Korbut也遇上很多意想不到的困難，令她有很多體會。首先，別說要找折扣優惠，要在市場上同一時間買到100部iPad也不容易；加上開學前全港的平板電腦需求甚大，後來她找到朋友介紹才先訂到20部。又有人建議她買千多元一部的Android平板電腦來代替三千多元的iPad，又或是以同樣價錢資助購買校服的費用。Korbut不諱言從來沒有在這些方面想過，令她對基層人士的實際需要認識更多。

盼每個孩子都有學習機會

計劃落實後，Korbut從9月初開始跟「同心圓」和「關愛動員」工作人員一同去受惠者的家探訪，並親自送上平板電腦。這天，記者及Korbut隨同「同心圓」關懷事工主管Jacob Tsang、助理兒童事工主任Iris，來到觀塘一棟唐樓，探訪受惠家庭黃先生一家。黃氏夫婦育有3個孩子，一家五口住在月租六千多元的兩房單位中。黃先生從事維修工作，雖然收入不穩定，薪金僅能應付生活開支，但他認為可以自力更生，因此年初開始暫停申請綜援。不過停課期間，念小五的哥哥子鋒和念小四的欣彤都要上網課，黃太僅獲社福機構借出一部平板電腦給囡囡上課之用，囝囝則要用家中唯一的手機來上Zoom，但屏幕小得連課文也看不清楚。黃家的情况就是「沒有拿綜援，卻難有餘錢買電腦」的家庭，亦是Korbut最想幫助的一批學童。

接過Korbut手上的新iPad，子鋒沒有太大激動，但他很開朗地答應跟我們即場開一次視像會議。隔着屏幕，帶點羞澀的他臉上展現出旁人也能察覺的歡欣。面對我們幾個陌生的探訪者，3兄妹都表現得非常友善，平日最愛繪畫的欣彤還拿出她最喜歡的畫作給我們欣賞。Korbut眼見小妹妹與自己女兒年紀相若，一時感觸眼泛淚光，「有機會我也要帶我的孩子來探訪一次，看看其他人的生活。好像這個小妹妹沒有上畫班，畫畫卻這麼漂亮，證明每個孩子都有自己的才華。他們每一個都是這麼珍貴，如果因為負擔不到而失去學習機會便很可惜」。她希望這只是一個開始，能啟發社會上更多人注意身邊有需要的人。

[Happy PaMa 教得樂 第313期]