重拾「肌膚」之親 掃去壓抑 設計界玩創抗疫 吞「惡」食「叉」

「信言設計大使」成立於2014年,是由「香港設計大使」創辦的專案平台,推動及資助具創意和新思維的設計研究方案。年初新冠病毒肆虐本港時,「信言設計大使」發起問卷調查,訪問本地設計師疫情下的景况,包括工作受疫情影響的程度、多少場活動被延後或取消、收入的消長、有否獲政府補助等。調查發現,受訪設計師不約而同提出想與同行連結的信息,最終促成這場在上環Soho House舉辦的展覽。

展覽主題橫跨5大領域,分別有「文化香港及其他地區」、「COVID-19的日常挑戰」、「感官及身心調節」,「環境與循環再生未來」及「教育及跨代遊戲」,作品以20×20×20厘米為限,參展者有約一半是香港人,另一半則是外國單位,不僅能看到同城設計師的想法,也能理解外地設計同行如何以設計師身分面對這場空前危機。

「香港磚塊」破敗後重生

作為此計劃策展人,信言設計大使聯合創辦人兼執行總監姚嘉珊(Marisa)說起疫情期間,她與同行聯繫分享各自景况時,有人說收入減少,有人要兼差其他行業,雖然溝通無法換來即時幫助,但起碼能連結大家,讓人不感到孤獨。她舉例疫情爆發,許多城市採取封城政策,她在新聞上看到英國小孩紛紛在家裏繪畫彩虹貼在窗戶替其他人打氣。這一幕鼓舞了Marisa,這次展覽中信言設計大使的「D」字標誌,也從原本風格冷調的黑白色,換上繽紛的彩虹色,寓意展覽為同行帶來希望。

在最靠近大門的「文化香港及其他地區」,目光很容易就被這個Hong Kong Beiwei Zansyu Cookie Cutters吸引過去,創作者是字體設計師陳濬人,以研究本地北魏體而聞名,著有《香港北魏真書》。這個同以北魏體為名的作品,是以漢字「惡」為造型的曲奇模具,讓人可以把「惡」字咬碎再吞到肚子裏,排解這半年來的壓抑和煎熬。

同樣反映哀愁情緒的,還有由Florian Wegenast和Christine Lew製作的Hong Kong Brick,乍看以為是一個界碑或紀念碑,上面刻着「香港」兩字。這作品的材料蒐集自疫情期間被拆除的商店建築廢料,把水泥、石塊和玻璃切成碎片,重新鑄造磚塊,帶來破敗後重建新事物的寓意。

在家工作「見圖坐好」

香港以外,其他地方的設計師生活也受疫情影響。在「COVID-19的日常挑戰」這一區, 就有由泰國單位thingsmatter製作的Breathe Color。在泰國文化裏,一星期每日都有相對的顏色,人們相信只要穿上顏色與日期對應的衣服,就能帶來好運,thingsmatter根據這項傳統製作不同顏色的口罩,提升運氣之餘,也為戴口罩添上正面意義。

同區內,由Joel Austin和Kwan Q Li創作的I Love You but I Need to Keep a Safe Distance,驟眼看來是一把普通量尺,實際上是組合了4把量尺的裝置,分別長100、150、180和200厘米,恰好對應世界各地推出的4個不同社交距離標準,帶來一種由差別產生的趣味感。

長時間留家抗疫,人們缺乏運動或坐姿不良,或影響健康。在「感官及身心調節」內的Do Not Cross應對長期在家的健康問題,香港設計師Jonathan Mak製作的印刷品中,人形公仔蹺着二郎腿,被橡皮圈以「X」字形綑住, 象徵「不要蹺腿」,既溫馨又幽默,另外也讓人聯想到近年的「見字飲水」、「見字企直」等關注健康的網絡潮流現象。

「與自然共舞」洗滌心靈

在「環境與循環再生未來」區, Dancing with Nature – A Healing Metronome又是另一個與身心健康相關的作品。設計師UUendy Lau在創作時,說到這段時間人們經歷危機和重大變化,顯得愈來愈恐懼和憂慮,於是以拍子機為基礎,並配上一面小鏡子、一片樹葉,隨着機器運轉,旋轉鏡頭帶來不同光影變化,同時間樹葉亦拂來微風,讓用家的心靈能沉澱,藉着與環境的變化互動,帶來洗滌心靈的效果。

至於「教育及跨代遊戲」的作品Bake Your Cutlery: Edible Fork and Spoon,大概道出了許多環保人士的心聲。設計師Kay Chan觀察到,疫情期間市民經常買外賣,浪費了極大量的即棄塑膠餐具。她於是利用烘焙知識,製作出這組可以吃進肚子的餐具。

走完這5個主題區後,先不要急着離開,往場地左側的洗手台走去,看見另一作品Rub Me for 20 Seconds,應對疫情期間人們不握手,避免身體接觸的現象,創作團隊Collective依據手的形態製作肥皂,帶來安全又衛生的「親膚」接觸,一解大家在心頭壓抑已久的「肌膚之親」。

■「信言設計大使:因時『製』宜」原型展覽

日期:即日至10月4日

時間:中午12:00至晚上7:00

地點:上環德輔道西33號Soho House - House Studio

查詢:2739 6889

註:展覽須提前網上預約(bit.ly/2Gb6bjm)

文:林京賢

編輯:梁小玲

