保護雀鳥：組織自發為鴿療傷 遇虐鳥籲拍照報警

群組目前有超過3000人追蹤，宗旨是讓傷病小鳥復元，重歸大自然，同時分享雀鳥領養資訊。Gian表示：「群組成立6年，其間見過好多虐殺雀鳥個案。」群組也有製圖，指示若遇上有人虐鳥應如何處理，包括拍下疑犯容貌及記錄犯案時間，以及報警求助。他們遇見包括鴿子的雀鳥生病或受傷，會帶到安全地方治理（圖1）。Gian又表示：「部分雀鳥可能長時間欠缺食物，或受感染而生病，當中部分只要給予食物及清水，大概兩至三星期就會康復。」

人道控制數量 人鴿共存

漁護署發言人表示，野鴿屬馴化類動物，因此野鴿及其蛋和巢均不受《野生動物保護條例》（第170章）規管及保護，捕捉野鴿及處理鴿巢和蛋不需要向該署申請許可證。然而，他們亦不建議市民捕捉野鴿，因捕捉過程有可能涉及動物福利問題和違反《防止殘酷對待動物條例》（第169章）；又指本港部分私人防治蟲鼠公司有提供防治野鴿服務。

上文提及過往大型運動會有放鴿儀式，但1988年的漢城奧運會，鴿子放走後卻停留在巨型火炬盆旁，當奧運聖火點燃，不少鴿子走避不及被燒焦，自此奧運會再沒有放鴿環節，以尊重生命。

香港城市鴿子，理應同樣有生存權利，但人與鴿之間應維持一定平衡，或者控制其數量是人鴿共存的其中一個方法，英國特拉法加廣場之前除禁止餵食，更派出獵鷹在廣場上巡邏趕走鴿子。Gian也補充，外國有不少人道方式控制鴿子數量，例如餵食避孕藥以減少繁殖，做法值得參考。