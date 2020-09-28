新耆事：個人化中風復康訓練

【明報專訊】中風是本港第四大常見致命疾病，每年平均奪去3000人性命，近年更有年輕化趨勢。香港復康會最近推出「ICF中風社區復康服務計劃」，針對65歲以下、中風不足兩年的患者，提供4至6個月的密集式復康訓練。社工了解患者的健康狀况後，會與患者聯同職業治療師、言語治療師等，共同設計個人化的復康計劃，訓練獨立生活能力、情緒健康、言語及吞嚥治療、職業復康、生活模式及角色重整等。