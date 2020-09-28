三人談：初老學放下 問聲「我是誰？」

■梁：梁萬福

■馬：馬傑偉

■山：山地

山：我真的很喜歡做Breakazine，突然要放低職位時，踏入了50歲，會覺得自己好老、人生沒希望，好多混雜想法，要靠靜修安定自己。

馬：在20至50歲追求成就，渴求別人肯定，好自然。但50歲後我不想再滿足他人，想放輕執念，整理以往介意又不敢講的問題。好多人到50歲還慣於隱藏真實情緒，又缺乏安全感，在自我保護機制下動不動「起弶」。一旦放下，就會自由些、開心些，要不然背着以往社交那面到八九十歲，為乜？

退休後 世界闊大很多

山：年輕時為了增進知識，會讀好多書，但卻忘記了self knowledge，不懂將自己的事情說出來。現在我的世界闊大了很多，不一定求升職，可以做兼職、freelance。社會趨勢也是這樣，年輕人未必求名利，而是高一層次的靈性，求意義和使命感，我50歲方開始明白。

馬：如果到這年紀，還未找到放下職銜後的自我價值、生活意義，不免有點遺憾。以前人家找我受訪，是基於我的教授身分，我會有好多考慮；現在有人找我去動植物公園講talk，談生活體驗，我馬上應承，這種感覺幾好。

山：常變化、學新事，一來令人保持年輕，二來避免擁有太多權力。過程艱難，但要學習。年紀漸長，唯望可活得更自由和真誠。

梁：退休前幾年我已卸下部門主管一職，但繼續做醫生。50至70歲應是令人嚮往的年期，子女不再倚賴你，可以放下枷鎖，尋求理想，「收成期」的人如何將資源轉化為理想？這是舊一代長者沒有的機會。

馬：聽說很多醫生退休了，還會霸着辦公室，「詐詐諦」回來開會。

梁：好多人未必可調適身分。我百足咁多爪，工作不是我單一興趣，還會做義工、去旅行。