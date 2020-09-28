營佳節：楊桃、柿子入饌 應節吃得輕盈

泡菜低脂 柿含維他命A、C、K

竹笙泡菜柿餅辣中帶甜，十分惹味。營養價值方面，泡菜低脂，而且含有益生菌，有助腸道健康。泡菜含豐富維他命K，幫助血液凝固。柿含有維他命A、C、K，亦是纖維和鉀質來源。維他命A幫助抗氧化、有利眼睛健康，增強免疫力；鉀有助降血壓。柿餅還加入竹笙，它含有纖維，有助降血脂。若再用上自家製泡菜，可以自由調整味道，避免不必要的添加劑和防腐劑。

腎病患者忌吃楊桃

而中秋應節水果又怎少得楊桃！甜品來一個楊桃果凍，邊吃邊賞月。楊桃含豐富維他命C，具抗氧化作用，可增強免疫力。今次食譜特別之處是棄用魚膠粉，改用含有高水溶性纖維的蒟蒻粉來做果凍，幫助體重管理、降血脂和通便。果凍加入人氣大熱的奇亞籽和紫薯，無添加額外糖分，味道清甜帶酸。紫薯含豐富維他命A、鉀及花青素，而奇亞籽含高水溶性纖維，可增加飽腹感，當中不飽和脂肪酸能被身體轉化為奧米加3脂肪酸。近年流行以奇亞籽代餐減肥，例如以奇亞籽水代替三餐中的一餐。黃志榮表示，可在日常飲食加入奇亞籽，但不建議作為代餐，以免飲食不均衡。另外要留意，楊桃含草酸鹽和鉀，腎病患者不宜。

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