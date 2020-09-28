切忌硬碰 耐心引導思考

了解過後，陳太終於明白原來只是因為障礙，而不是丈夫有意忽略她的感受或不再愛她，也不是刻意要令她難受。明白了之後，再望着眼前充滿傻氣和無奈的丈夫，她不禁失笑地說：「那麼我就告訴自己你是『A級丈夫』吧！」（坊間有些人簡稱患有自閉症譜系障礙的孩子為A仔）

忠誠善良 專心致志

其實「A級丈夫」有很多可取的地方，例如他們一般都是忠誠、正直善良、沒有機心的人。即使日復一日做相同的事情，也不會投訴抱怨。他們專心於自己的興趣和領域，可以做出一番成就。當然，他們也有很多「惱人的」障礙，例如不能善解人意，不能明白和感受別人的感受和做事背後的動機，要別人「畫公仔畫出腸」才能明白，所以有時在職場和社交場合中會碰壁。有些患者性格非常偏執，堅持到底，不容易跟人妥協，大大影響他們的社交關係。但如果跟這些「A級人士」建立了良好關係之後，再嘗試解釋和引領他們從不同角度思考，或許他們都能作出適當的妥協。反之，跟他們硬碰，他們會更加抗拒和固執，反而會更堅持自己的想法，那麼就會更難跟他們相處。

坦誠協調 包容接納

婚姻本就是一門艱深的學問。無論有沒有發展障礙，兩人來自不同成長背景，擁有不同的性格特質，要走在一起深度相處，都需要願意放下自己，了解對方，學習相處，包容接納，才能攜手圓滿地走過婚姻的道路。

如果你身邊有個「A級」丈夫或太太，只要耐心、坦誠地說出自己心中的期望，然後協調一個雙方合適的相處模式，他們也有潛能成為真正的「優等」丈夫/太太。