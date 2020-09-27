流水舍故事一 阿hope：不讓憤怒與內疚侵蝕自己

第一個坐下來的是阿hope（化名），從去年6‧12被圍困於中信大廈，到今年7‧1 國安法通過後，從銅鑼灣出發「游走」到金鐘，她說不讓憤怒與內疚侵蝕自己，夠嬲就能堅持信念，抵抗極權，做番個人。在對話最後一節，與阿hope相識的心理學家Chloe負責outsider witness的角色，在旁觀整場對話後給予「迴響」，形容阿hope維持內心平衡的巧妙，就像耕田老婆婆那肩上的擔挑。

（本欄每月最後一周刊出）

時：9月17日晚上7:30-9:30

地：灣仔富德樓流動共學課室

問：臨牀心理學家葉劍青、Shirley、Chloe

答：阿hope，七十後中女，從事社福界，「認自己是好撚鍾意香港的普通人，喜歡閱讀多於抗爭」

1.受媽媽影響 幫到就幫 做到就做

問：聽你說在這場運動中好覺得「仗義每多屠狗輩」，這個看法緣何而來，又何時開始影響你？

答：我在深水埗區長大，家人都很基層，我覺得父母都是很善良的人，他們幫人不會想太多，覺得應分去幫就會幫。我媽不是走去社區中心說我要做義工那種，我的家就似社區中心，tea time會有老人家過來，她就奉上一些茶點。

問：她這種性格是否也影響了你？

答：她那種不太求回報，盡量為人，是很影響我。我現在做老人家工作，返工不是一份工作那麼簡單，而是跟自己的生命連結。

問：媽媽還在什麼生活細節上幫人？

答：她有兩個阿哥，我有個舅母臨終時，她直頭返大陸去服侍，而這個舅母對我媽不是特別好，但她的原則是盡量做到咪做囉。還有她煲薑醋好叻，會幫朋友的仔女生小朋友時煲，她冇乜所謂，也不求回報。

問：她的不求回報跟你現在的選擇是否也有些聯繫？

答：是的是的，但我媽比我更盡，我不及她的級數。她見到示威者破壞，說法比我更溫情，會說示威者的破壞又不是搞我哋啲老人家，試過在街上有人示威，自己從旁行過，根本乜事都冇，在「大台」看到的完全不是那回事。

我很佩服她，讀書不多，但憑良心和現實看到的狀况這樣想。我們這些讀書更多的人，會說很多大理論，但我現在看很多師奶手足在庭上的故事，很佩服這些朋友，因為他們是很直觀看到警暴，或政權對人的殘暴，仗義走出來。

2.良心加嬲 驚都行出來

問：良心對你那麼重要，無論是佔旺、傘運，或現在的反修例，或多或少影響你的選擇？

答：我做的實在太微小了，太多人做的事好勁。

問：微小有微小的說，唔緊要㗎。可以分享吓？

答：我可不可以講今年7月1日？我是和理非到唔和理非的人，當然食過吓催淚彈，但一定不是食得多那種。7月1日我踏出家門都驚，但不可能不踏出這門口，不踏出去，過不了自己那關。那天我在細街游走，由希慎出，行到金鐘，一路又要避又要走。你知國安法有問題，要告訴政權，還有這樣一群人在，是這個驅使我繼續行。

問：那種驚如何影響你？或具體的驚是怎樣？

答：由2019年6月12日都經常驚（笑）。我的原則是盡量不被捕……

問：因為對你的專業有影響？

答：也不是，我覺得精神狀態不是很能承受到，我很明白自己較易緊張，不是那麼容易行前。如果知道那天人很多，我會出去，或有些地方較易離開，我會去。驚在某程度上也保護我不太逼自己，但我是心安理得的，因為我知逼自己就會冧檔。

問：另一面你亦提到良心，就算驚都驅使你既保護自己，也盡量行多少少？

答：會，我會出去遊行，或在生活不同層面做事，如食黃店、訂良心月餅。有說ideas are bulletproof嘛，問題是能否強大自己的心靈？我覺得能量一定要從內在出來，所以我看書、聽節目，也有禪修的習慣，未必做很大的事情，但起碼自己個人穩陣啲先。

問：以往有沒有這樣想？

答：有件事非常影響我，是菜園村運動。他們不是苦行嗎？我到現在仍很記得那個場面，那件事很啟發我在運動中要有這種內在的資源。

問：到2014年那場運動，再經歷反修例這一年，有沒有什麼新發現？

答：我對暴力的容忍度比以前大幅提升，我近來看書梳理想法，為何要訴諸暴力，因為當體制上不公義，訴諸暴力可能有少少應有之義。

問：見到實在太不公平吧？

答：是的。我6．12其實在中信入面。那天的嬲是，講明民陣附近是合法示威區，然後竟這樣子炸落去（放催淚彈）。我還很記得當人們湧進來時，我已早一步進去，一直讓出位置給別人，退到5、6樓的後樓梯，那個位焗到黐咗線，真係頂唔順，我打起坐來，真的有幫助。

那種嬲是，我沒做什麼，你這樣對我，真的超級過分。又驚又好嬲，嬲會推動你繼續做些事。

問：開始時說過推動你參與運動的是良心、仗義，現在加上一份情緒，是嬲的感覺。我們常說憤怒這種情緒未必可以不停存在，因為十分自耗，你又如何看這種狀態？

答：我很簡單，不會將憤怒拿走，因為這等同不再堅守我的價值，我會堅守我的憤怒。但你說得很對，這是一種損耗。11月中大、Poly出事，那種嬲是燒到身體都不太舒服，像全身的神經抽住。8．31在我的家附近發生，我直頭有兩個幾月在太子靈堂（太子站出口外）附近那些地方逗留，個人便頂唔順。

我覺得個人有時要跳入，有時要跳出，我不會下下都跳入，有時真的頂唔順，就在家做些無謂的事，吃吃東西，跟人吹吹水，或只攤着也好。

問：你如何理解要堅守憤怒才可以堅守價值？

答：我很視香港是我的家，有人踐踏你的家，你做的不是任由他這樣做，是需要反抗，那種反抗是要有憤怒，才反抗得到。

問：在驚與嬲之外，在你的位置如何守護你所愛的家？

答：起碼做番一個人，消磨到成為行屍走肉，就很恐怖。雖然我做的比起要坐監的人很微不足道，但我會告訴你，我在這裏生活，沒被你的強權壓榨到我，而犧牲我的生活。

我是幸運的，身邊朋友跟我政見立場一致的也多，能在生活上圍爐。極權威力太大，想把你打散成為行屍走肉的人，所以跟其他人連結極重要。

問：從2014年到現在，中間有沒有低潮期？

答：我不是很完全低潮，傘運之後有段時間，覺得咁辛苦都不成功，一定有唔係咁舒服的感覺。但我幾堅信有歷史觀是緊要。講真吖，由2014年到現在，咪講緊嗰6年，好少時間。不過有時看個別手足的遭遇，傷感很大，12個手足這樣，我想像不到他們在入面如何生活。

問：好擔心？

答：除了擔心，也不只悲憤，是像歷史宿命，總是有人如此犧牲，可能最終如台灣那樣，多年後有比較好的民主制度，但當中犧牲很多，我相信香港是這樣的情况，看個體是傷感的。

但我想抱有希望，那不是虛幻的。第一，保持希望是抗爭手段之一，絕望是極權想我做的，我偏偏要有希望，第二是我始終相信所有事都會有變更。12手足是令人傷感，但歷史、文學、藝術都好，最終會為這些人留名。

問：有沒有一些年幼時的老師，或看過的書、或中學年代的事，令你有這份信念？

答：那我也會說是媽媽。媽媽出身幾陰功，小時候父母已離世，投靠阿哥生活，對她也不特別好，生活很艱難。到了現在，她的兄弟姊妹已過身，我看到他們的家庭很多為錢、為名利爭鬥，但我媽呢，現在我們家人對她好，她朋友又多，身體不錯，小時候我們家底比家族其他人差，還被看不起，但活到今時今日，她可能是最開心、最安樂的人。

我媽有個安樂的晚年，想想她也捱了好多年，70多年喎。好多謝你問這個問題，我沒想過為何憑住良心是重要，原來媽媽這樣影響我看這個社會，是很重要很重要的影響。

3.愧疚太多就減些 如擔挑巧妙平衡

問：現在由Chloe做迴響？

C：你剛才提到菜園村，我聯想到一個形象，就是耕田的婆婆，他們的擔挑其實好難平衡，我假日去玩試過，真的很難。我見你很humble（謙卑），會說我咩都冇做㗎，說得好像很輕鬆，但你不斷在平衡。

這一年多以來，我想香港很多人都在平衡，那些嬲點算呢？很多朋友有種愧疚，覺得不再關心是一種背叛。你像那些嬸嬸好似好輕鬆，但關鍵不在重量，而是平衡。

又如你說起中大，我都有少少情緒，你這樣直觀面對，或大聲講我堅持我的憤怒，都打動到我，給了我一些方向。

答：我從來沒想過，不過你說出來以後，我都覺得自己一直在做巧妙的平衡。

你說的愧疚很多人都有，我也不能說我沒有，但那很燒能量，我不想被侵蝕，所以擺埋一邊。內疚是覺得做得不夠，老實講我真的做得不夠，這個位我也會原諒自己。

問：這就是巧妙的平衡，你知道什麼太多就要減些。

答：我有極強的信念，很想維持自己這個個體，可繼續與極權抗衡，有些好的我會放進來，不好的先消化一下，不是一下子拋開，就如內疚，覺得自己做得不夠，其實還有能量多做一些，那我夠憤怒嘛，便繼續做好了，內疚擺埋一二邊先。信念令我一直願意做這個平衡。

問：信念幾時開始彷彿是你生命一部分，要去堅持？

答：有次禪修經歷很深刻，有個部分是一整個小時不許動，但打了好多日坐，腳痛到一個點，覺得自己要倒下了，但繼續時很感受到痛而不苦，知道身體很痛，痛到喊，但mind是靜到不得了，可以與這份痛共存，而不覺得好辛苦。朋友說我是刻苦底，哈哈。

就算香港現在的環境很差，用什麼心態去看現在的狀况？我的選擇是不被你打垮，堅持我所信的，就對得住自己。

問：推動你堅持最大的動力是什麼？

答：有時都會懶，好想去吓旅行、玩吓，但橫掂都來到地球做人啦係咪先，倒不如型型哋行一趟？做港豬到80歲，少少型又80歲，不如型吓啦﹗

問：我想多聽關於刻苦和犧牲精神，媽媽會否都是捱得的人？

答：我媽好細粒，但好捱得，現在行路都快過我，每天都做個幾兩個鐘運動。

她的犧牲有樣好，是見好就收，不會瞓晒身，她家族的人是幾複雜，有時有些錢銀瓜葛，說到要生要死，她便會借，預了不還，但再問就不會借。她堅毅以外有智慧，在我心目中，她好細粒但身影很大。

問：你剛才說的堅持，都是不論有多微小都堅持。

答：最緊要型吖嘛，真心㗎。我也想臨終合上眼時，能告訴別人我呢生都幾型吖，到了80歲說我做過這些事，其實型咗啊。

我的小物：戴耀廷與陳健民的書

這是我的珍藏，我會繼續買同路人出的書，陳健民老師的獄中書簡提及跑步、禪修、看書，我覺得與他有共鳴，原來自己做的，都有人在做。我不敢說什麼追隨他的步伐，他做的太多，我的很微小。不過說到人與人之間的連繫，一起做些什麼是重要的。

談心小錦囊：Outsider witness回應故事，發現新方向

在整個對話過程中，心理學家Chloe並沒有參與提問，而是一直細心聆聽，在尾聲說出感想，亦以農夫擔挑這個生動畫面比喻阿hope的處事態度。劍青說：「我們相信給故事主人翁一個影像或形象，她可更鞏固到如何呈現自己的生命，又再了解自己多一些。」這個小方法，與朋友說話時也用得着，另外Chloe也指出阿hope的話讓她發現新方向，劍青就說這種敘事方式不一定用在與一人對話上，如放在小組中，「可以互相分享共鳴和各自的知識能力、方法技巧，不是由一個治療師去教你怎樣做，這種去中心化就似這場運動，人與人之間可產生新的聯繫、新的知識」。

文˙曾曉玲

{圖 } helloyanyu

{美術 } 張欲琪

{編輯 } 蔡曉彤

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