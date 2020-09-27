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2020年9月27日星期日
星期日生活
周日話題：當自己不再是記者的時候
換上新妝 送走疲憊
確立專業 不需官方
周日話題：拍下新城市經典照片 着眼「小事」的半個攝記
安徒行傳：極權主義始末，時空別有洞天
否想國家：歷史的真空——無國家年代
圖文城市：月亮會記住
尋語讀書會：不合時宜的思考？ 讀Judith Butler的《非暴力的力量》
七情上面：結束這一切之前，在想什麼？
開門讀書：不能釋懷
悼：沒有特朗普或奧巴馬法官
十二因緣：誰也不是尤利西斯
劇透紙背：ANTEBELLUM《顫．役．前》：歷史的反轉再反轉
同場加映：電影審查的新常態
家明雜感：電影的街頭詩人——悼米高卓文
影片簡評：《奇蹟車站》 I
咩世界：第163期 ／網友
漫畫連載：That City那城 Vol. 13
星期日文學‧張愛玲：閃亮的遺珍——My Hong Kong Wife
見字抄經：港台、大陸、西方世界 三大派系讀《論語》
料理分子：玫瑰燴羊架 香噴噴異國香料
網學時代：睇片學玩扭計骰 扭了一天學識
街知巷聞：泮涌村 聽火車「程尋程尋」長大
流水舍故事一 阿hope：不讓憤怒與內疚侵蝕自己
影片簡評：《奇蹟車站》 I
【明報專訊】鄭政恆 3.5★
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換上新妝 送走疲憊
確立專業 不需官方
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否想國家：歷史的真空——無國家年代
圖文城市：月亮會記住
尋語讀書會：不合時宜的思考？ 讀Judith Butler的《非暴力的力量》
七情上面：結束這一切之前，在想什麼？
開門讀書：不能釋懷
悼：沒有特朗普或奧巴馬法官
十二因緣：誰也不是尤利西斯
劇透紙背：ANTEBELLUM《顫．役．前》：歷史的反轉再反轉
同場加映：電影審查的新常態
家明雜感：電影的街頭詩人——悼米高卓文
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料理分子：玫瑰燴羊架 香噴噴異國香料
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