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星期日生活

開門讀書：不能釋懷

【明報專訊】上世紀60、70年代，冷戰期間，日本有一些平民百姓，先後在海岸的地方，像新潟市、柏崎市、小浜市等等，無故失蹤、人間蒸發。在這些失蹤的人裏面，年紀最少的只有13歲，是個女孩子。

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